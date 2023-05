Pozostałe wymagania



W przypadku embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych za pomocą wewnątrzworkowego urządzenia do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych (flow disruptor):

1) warunki kwalifikacji do świadczenia:

a) do leczenia kwalifikuje się świadczeniobiorcę spełniającego łącznie następujące warunki:

- rozpoznanie według ICD-10:

- - I60 Krwotok podpajęczynówkowy,

- - I60.0 Krwotok podpajęczynówkowy z syfonu lub rozwidlenia tętnicy szyjnej wewnętrznej,

- - I60.1 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy środkowej mózgu,

- - I60.2 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej przedniej,

- - I60.3 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej tylnej,

- - I60.4 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy podstawnej,

- - I60.5 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy kręgowej,

- - I60.6 Krwotok podpajęczynówkowy z innych tętnic wewnątrzczaszkowych,

- - I60.7 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy wewnątrzczaszkowej, nieokreślony

- - I60.8 Inne krwotoki podpajęczynówkowe,

- - I60.9 Krwotok podpajęczynówkowy, nieokreślony,

- - I67.1 Tętniak mózgu, niepęknięty,

- stwierdzenie workowatych tętniaków wewnątrzczaszkowych o szerokiej szyi (≥4 mm), zlokalizowanych w rozwidleniach tętnic mózgowych, o średnicy kopuły tętniaka ≤10 mm,

b) przeciwwskazania do leczenia:

- stwierdzona aktywna infekcja bakteryjna lub

- stwierdzone uczulenie na nikiel;

2) ośrodek realizujący świadczenie zrealizował w ostatnim roku kalendarzowym co najmniej 80 endowaskularnych zabiegów wewnątrzczaszkowych.