§ 2.

1. Do wniosków o dofinansowanie w wysokości do 50 % oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, które zostały złożone i nie zostały rozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia albo zostały rozpatrzone, ale do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na ich podstawie nie zostały zawarte umowy, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, wymagające poprawienia lub uzupełnienia w zakresie wynikającym z przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, poprawia się lub uzupełnia na wezwanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie wyznaczonym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania, zawierającym również informację, że niedostosowanie wniosku w terminie wyznaczonym przez podmiot udzielający pomocy będzie skutkować pozostawieniem go bez rozpoznania.