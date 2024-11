§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2016 i 2772 oraz z 2024 r. poz. 714) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. Za czas pozostawania, na polecenie przełożonego, w sądzie lub w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę urzędnikowi i innemu pracownikowi sądów i prokuratury przysługuje, według ich wyboru, czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy albo wynagrodzenie za każdą godzinę pozostawania w gotowości do wykonywania pracy w wysokości 100 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.”;

2) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.