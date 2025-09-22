REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1260
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 15 września 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2025-09-22
- Data wejścia w życie: 2025-10-07
- Data obowiązywania: 2025-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:
