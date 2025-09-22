REKLAMA

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1260

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 września 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-09-22
  • Data wejścia w życie: 2025-10-07
  • Data obowiązywania: 2025-10-07
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

