Zimowe ferie 2024 w górach. Rodziny łączą wypoczynek dzieci w czasie przerwy szkolnej z zimowymi urlopami

Miłośnicy narciarstwa i sportów zimowych nie mają dylematu czy spędzać zimowe ferie szkolne nad Bałtykiem – co teraz robi się modne – nad skutymi lodem jeziorami mazurskimi czy w górach. Możliwość jazdy na nartach czy podziwiania widoków z krzesełek i wagoników kolei linowych nie ma dla nich sobie równych.

W Beskidach taniej niż w Tatrach

Wisła, Szczyrk to miejsca, w które wybierają się miłośnicy gór średniej wielkości choć jeśli chodzi o trasy narciarskie i góralskie menu w restauracjach w niczym nie odbiegają one od tych w samym sercu Tatr. A jeśli już, to pod względem korzystniejszych czyli niższych cen.

Trzeba jednak mieć na względzie, że koszt skypassów oraz dań w restauracjach jest średnio 1-15 proc. Wyższy niż przed rokiem.

Jak informują hotelarze, już od pierwszych dni ferii, które zaczęły się w sobotę 13 stycznia najbardziej renomowane pensjonaty i hotele w Wiśle mają pełne obłożenie, ale w innych miejscach Beskidu Śląskiego czy Żywieckiego można znaleźć wolne miejsca.

PKL zaprasza na zimowy wypoczynek: od Gubałówki przez Krynicę po Solinę

Tradycyjnie największą i najbardziej zróżnicowaną ofertę ma spółka PKL – Polskie Koleje Linowe. Obejmuje ona najbardziej renomowane miejsca dla narciarzy – od Gubałówki po Solinę w Bieszczadach.

Nic dziwnego, że coraz większe grono Polaków wybierających się na wypoczynek w góry zaczyna rozpoznanie ofert od Grupy PKL.

Oczywiście największe zainteresowanie wzbudza Zakopane i okolice.

Zakopane od dekad uważane jest za stolicę polskich gór i narciarstwa. Panuje tutaj niezwykły podhalański klimat i nie brakuje miejsc, w których można spędzić aktywnie czas ze znajomymi czy na rodzinnej integracji. Oczywiście warto wyruszyć w podróż legendarnym wagonikiem kolei linowo-terenowej PKL i odwiedzić uwielbianą Gubałówkę. Na wzniesieniu czeka na nas Kraina Światła – czyli najwyżej położony parka świetlny w Polsce, która w tym roku lśni jeszcze bardziej.

Na Gubałówce można skorzystać z 300-metrowej trasy narciarskiej z wyciągiem orczykowym. Miłośnikom adrenaliny polecany jest z kolei największy w Polsce snow park – Goobaya SnowPark, zaprojektowany i prowadzony przez topowych w kraju zawodników freestyle. Przy stacji dolnej kolei linowo-terenowej PKL znajduje się również specjalnie wyprofilowany ze śniegu zjazdowy tor SnowGuubing'owy, który dostępny jest w godzinach 10:00-18:00.

Szczególną atrakcją jest też kolej linowa PKL na Kasprowy Wierch

Tym bardziej, że w ośrodku PKL Kasprowy Wierch można skorzystać z dwóch szerokich oraz wymagających tras, które znajdują się w pięknych dolinach – Goryczkowej (2100 m długości) i Gąsienicowej (1200 m długości). Są one dobrze przygotowane oraz w pełni pokryte naturalnym śniegiem. Na narciarzy czeka tutaj także nartostrada prowadząca aż do samych Kuźnic.

Krynica i Góra Parkowa – ferie w stylu retro

Mało kto pamięta, że Zakopane to „wynalazek” PRL. Przed wojną zimową perłą i miejscem wypoczynku elit Była Krynica-Zdrój.

Oczywiście ze względu chyba na najciekawsze i najbardziej urozmaicone trasy narciarze wybierają Jaworzynę Krynicką, ale symbolem tej części gór jest Góra Parkowa w Krynicy.

W czasie ferii zimowych gości czeka tam prawdziwa podróż w czasie.

Na Górę Parkową dotrze się historycznymi i odrestaurowanymi wagonikami, a na jej szczycie spędzi magiczne chwile w iskrzącym się Parku Światła. W zimowej krainie czekają rzeźby świetlne nawiązujące do stylu retro.

W ośrodku Grupy PKL na Górze Parkowej można również skorzystać z saneczkowego szaleństwa. Nie tylko dzieci, ale i dorośli na tutejszej śnieżnej polanie będę bawić się doskonale, zabawa gwarantuje ekscytacje i mnóstwo radości. Więcej informacji na ten temat na stroniewww.pkl.pl w zakładce Góra Parkowa.

Solina i Bieszczady – zima jak z bajki

Jeśli do tej pory wyjazd w Bieszczady kojarzył się głównie z letnim biwakiem i ciepłymi zachodami słońca, to teraz można przekonać się, że Bieszczady zachwycają o każdej porze roku. Odwiedzając zimą ośrodek PKL w Solinie, można z wysokości wagonika podziwiać otulone śniegiem wzgórza, które zapierają dech w piersiach. Nic nie smakuje lepiej, niż pyszne ciasto oraz szklanka gorącej herbaty skosztowane z widokiem na jeziora i ośnieżone połoniny, a to czeka na gości w kawiarni na Wieży.

W ośrodku PKL Solina miłośnicy narciarstwa mogą liczy również na niespodziankę! W Karczmie Jawor za okazaniem skipassu, z któregokolwiek z bieszczadzkich wyciągów, dostaniemy -5% na cały rachunek.

To tylko wybrane subiektywnie i punktowo „perełki” z oferty Grupy PKL, która przecież obejmuje też kurorty chociażby z Beskidów, od których zaczęliśmy.