Jedno kliknięcie w link i przepadną oszczędności życia. Bankowcy tym razem przestrzegają przed fałszywymi SMS-ami

Smishing, czyli podszywanie się pod nadawcę SMS-a jest jedną z najczęściej wykorzystywanych przez oszustów metod. Przestępcy grają na naszych emocjach, piszą „zapłać teraz”. Prawidłowa odpowiedź może być tylko jedna: nie przelewaj pieniędzy pod wpływem emocji!

Wirtualna przestrzeń to szanse, ale też zagrożenia. Na każdym kroku należy zachować rozsądek i wiedzieć, jak bezpiecznie funkcjonować w cyberprzestrzeni.

Psychologia przestępcy: niby drobny dług, ale ogromne konsekwencje – więc SMS działa

Przychodzi SMS z elektrowni z informacją, że mam zaległości w opłacie za prąd.

Do zapłaty jest 30 zł, jak tego nie uiszczę, to wyłączą mi prąd. W wiadomości jest link do banku, żebym mogła wpłacić pieniądze.

Klikam w link, loguję się do banku, wpisuję dane osobowe, hasło i login… Okazuje się, że nagle straciłam oszczędności życia! – mówi pani Jadwiga, która padła ofiarą działań cyberprzestępców.

Policja przestrzega: nigdy nie otwieraj wiadomości bo oszczędności będą zagrożone

A zwłaszcza dołączonych do nich załączników z nieznanych źródeł.

Zawsze weryfikuj linki, które chcesz otworzyć i upewnij się, że wiesz, dokąd one zaprowadzą. Najedź myszką na dowolny link, żeby zweryfikować adres URL, z którym link jest naprawdę powiązany.

Trzeba mieć świadomość, że najczęściej to właśnie w załącznikach mogą być ukryte złośliwe oprogramowania, wirusy i wiele innych.

W ramach kampanii „Bankowcy dla CyberEdukacji” organizowanej przez Związek Banków Polskich, Fundację Warszawski Instytut Bankowości, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz banki i Policję, powstał cykl filmów, w których popularni artyści i prezenterzy telewizyjni opowiadają, jak w sposób świadomy, odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z dobrodziejstw cyfrowej rzeczywistości.

Groźny SMS: film o smishingu jest kolejnym z serii

Jak zawsze organizatorzy kampanii edukacyjnej apelują:

Nie klikaj w linki przesłane w wiadomości SMS!

Przeczytaj bardzo uważnie treść komunikatu SMS!

Bank nigdy nie prosi o dane do logowania w wiadomości SMS!

Jeśli niestety jesteś ofiarą przestępstwa, to natychmiast:

skontaktuj się ze swoim bankiem,

zmień hasło do swojej bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.

Więcej informacji o cyberbezpieczeństwie szukaj we własnym banku.

