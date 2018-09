Krótszy czas pracy rodziców, obowiązek podania wysokości wynagrodzenia w ogłoszeniu - Sejm debatuje nad zmianami w Kodeksie pracy

Ostatnie pół roku obfituje w szereg zgłaszanych przez posłów projektów zmian do Kodeksu Pracy. W sejmie trwają prace nad dwiema ustawami nowelizującymi Kodeks pracy. Pierwsza z nich została zgłoszona 12 kwietnia 2018 roku, natomiast drugą zgłoszono 30 sierpnia 2018 roku.

Krótszy czas pracy rodziców?

Na uwagę w szczególności zasługuje projekt ustawy zgłoszony w kwietniu 2018 roku dotyczący wprowadzenia do art. 178 kodeksu pracy § 3 o brzmieniu:

1. Czas pracy pracownika, będącego rodzicem lub opiekunem dziecka, które nie ukończyło 15 roku życia, nie może przekraczać 7 godzin. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy.

2. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień określonych w ust. 1 może korzystać jedno z nich.

3. Pracownik o którym mowa w ust. 1 składa pisemne oświadczenie pracodawcy dotyczący wyboru osoby korzystającej ze skróconego czasu pracy.

Potrzeba wprowadzenia powyższego zapisu została poparta przez posłów koniecznością wsparcia rodziców w opiece nad dziećmi do 15 roku życia. W uzasadnieniu projektu zmian do kodeksu pracy wskazano, że celem projektu jest wprowadzenie skróconego czasu pracy dla pracowników, którzy pełnią opiekę nad dzieckiem do lat 15. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień skróconego czasu pracy będzie mógł skorzystać jeden z rodziców/opiekunów dziecka. Zgodnie z projektem pracownik opiekujący się dzieckiem do ukończenia przez nie 15 roku życia będzie mógł korzystać ze skróconego czasu pracy w wymiarze 7 godzin na dobę. Pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy.

W opinii projektodawców oprócz możliwości krótszego czasu pracy dla kobiet, które karmią swoje dzieci w pierwszych latach życia, konieczne jest także wprowadzenie skróconego czasu pracy z przeznaczeniem na opiekę dziecka do lat 15. Czas uzyskany pozwoli jednemu z rodziców m.in. na odwiezienie dzieci do szkoły, czy przedszkola. Ponadto pomysłodawcy bronią projektu wskazując, że obniżenie czasu pracy pracowników będących opiekunami dzieci do lat 15 wpłynie pozytywnie na ich efektywność pracowniczą.

Jak już wiadomo opinia rządu, która wpłynęła w dniu 6 sierpnia 2018 roku negatywnie odnosi się do projektowanych zmian. Gdyby Sejm uchwalił proponowane zmiany miałyby one obowiązywać z upływem 14 dni od ich ogłoszenia.