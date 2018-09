Minimalne wynagrodzenie – 2019 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. wzrośnie bardziej niż proponowano na początku. Według wcześniejszych propozycji rządu, minimalne wynagrodzenie miało wynosić 2200 zł, a stawka godzinowa 14,50 zł.

Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2019 r.?

Rząd postanowił, że minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2019 r. wzrośnie o 7,1 proc. w porównaniu z 2018 r. kiedy to minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł brutto oraz 13,70/ h. Oznacza to, że w nadchodzącym roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 2250 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 14,70 zł brutto, co stanowi 47,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r.

Czym jest minimalne wynagrodzenie i co wchodzi w jego skład?

Płaca minimalna to minimalna kwota wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy i jest stosowana do każdego pracownika zatrudnionego na podstawie o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin.

Warto zaznaczyć, że w skład minimalnego wynagrodzenia wchodzą składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych.

Do płacy minimalnej nie wlicza się natomiast:

nagrody jubileuszowej;

odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;

dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Kogo dotyczy minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa?

Minimalną stawką godzinową objęte są osoby, które pracują na określonych umowach cywilnoprawnych (np. na podstawie umowy zlecenia oraz czy też umowy o świadczenie usług), niezależnie od sposobu ustalania wynagrodzenia. Na minimalną stawkę godzinową liczyć mogą również osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które prowadzą firmę jednoosobowo i osobiście wykonują zadania wynikające z umowy.

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu wskazuje na przypadki, w których obowiązek wypłaty co najmniej minimalnego wynagrodzenia nie istnieje. Dotyczy to np. umów zlecenia jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne, albo np. umów o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej,

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 847)