Zawieszenie egzekucji alimentów na wniosek dłużnika

Dla wielu uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych stanowią one jedyne lub główne źródło utrzymania. Gwarancja skuteczności egzekucji takich świadczeń jest niezmiernie istotna dla zapewnienia najbardziej potrzebującym godnego bytowania. Z drugiej strony, egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest dla dłużnika (zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych) poważnym obciążeniem z uwagi na dokonywane w jej toku zajęcia. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku dłużnika dokonującego dobrowolnych wpłat możliwe jest zawieszenie takiego postępowania.

Czy można zawiesić egzekucję alimentów?

Stosownie do art. 1083 § 4 k.p.c., dłużnik może wystąpić z wnioskiem o zawieszenie postępowania egzekucyjnego w odniesieniu do świadczeń alimentacyjnych, o ile spełni konkretne warunki. Po pierwsze, dłużnik musi uregulować wszystkie już wymagalne należności związane z egzekwowanym świadczeniem alimentacyjnym (wszystkie alimenty zaległe oraz koszty postępowania). Następnie, dłużnik zobowiązany jest złożyć na rachunek depozytowy Ministra Finansów kwotę równą sumie należnych świadczeń alimentacyjnych za kolejne sześć miesięcy. Złożenie środków do depozytu w powyższym trybie nie wymaga zgody sądu na przyjęcie świadczenia do depozytu (nie ma potrzeby wszczynania postępowania depozytowego). Rachunkiem do wpłaty będzie rachunek sum depozytowych właściwego sądu rejonowego. Ostatecznie, konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa komornikowi sądowemu do dysponowania tak wpłaconą sumą, aby ten mógł pobrać zdeponowane środki w razie zaprzestania uiszczania przez dłużnika bieżących świadczeń alimentacyjnych. Pełnomocnictwo (upoważnienie) powinno zostać sporządzone w formie pisemnej. Najwygodniej przedłożyć je wraz z wnioskiem o zawieszenie postępowania egzekucyjnego oraz potwierdzeniem dokonania wpłaty na rachunek depozytowy.

Zawieszenie postępowania a zajęcia komornicze

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie powoduje uchylenia dokonanych zajęć. Komornik zachowuje prawo do podejmowania celowych działań mających na celu zabezpieczenie egzekucji należności w przyszłości. To oznacza, że mimo zawieszenia, może on wciąż podejmować działania, takie jak zajęcie rachunku dłużnika, w celu egzekucji świadczeń. Sąd może jednak, na wniosek dłużnika i po wysłuchaniu zainteresowanych stron, podjąć decyzję o uchyleniu dokonanych zajęć. Dodatkowo, art. 883 k.p.c. w powyższej sytuacji pozwala na umorzenie egzekucji, co do egzekucji z wynagrodzenia za pracę.

W okresie zawieszenia postępowania, dłużnik powinien dobrowolnie regulować zobowiązania wobec wierzyciela. Często pojawiającym się pytaniem jest, czy komornik może obciążyć dłużnika opłatą stosunkową w trakcie zawieszenia egzekucji? Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych w sprawie o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 10 % wartości wyegzekwowanego świadczenia. Ust. 3 precyzuje jednak, że kwota wpłacona wierzycielowi przez dłużnika nie stanowi wyegzekwowanego świadczenia. Z powyższego wynika, że co do zasady opłata stosunkowa nie będzie w takiej sytuacji należna (powyższe nie dotyczy jednak wydatków Komornika sądowego, czy innych kosztów postępowania). W każdym przypadku warto będzie skoordynować proces składania wniosku z kwalifikowanym pełnomocnikiem procesowym.