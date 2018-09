Od października do grudnia masz największe szanse na znalezienie nowej pracy

Ostatni kwartał 2018 roku przyniesie bardzo dobre perspektywy dla osób poszukujących pracy. Potwierdza to prognoza netto zatrudnienia[1] polskich pracodawców na IV kwartał, która po korekcie sezonowej wynosi +14%. To najwyższy wynik od 9 lat. Zwiększenie zatrudnienia planuje 17% pracodawców w Polsce, 5% przewiduje redukcję etatów, a 77% deklaruje brak zmian personalnych. Biorąc pod uwagę wielkość przebadanych firm, największy wzrost zatrudnienia odnotowują przedstawiciele dużych organizacji (z prognozą +29%), zaś najmniejszy mikroprzedsiębiorstw (+6%). Pozytywne plany zatrudnienia odnotowano we wszystkich 10 badanych sektorach rynku oraz we wszystkich 6 analizowanych regionach kraju. W ujęciu kwartalnym wynik dla Polski poprawił się o 1 punkt procentowy, w ujęciu rocznym o 5 punktów procentowych.

– Sytuacja na rynku pracy dla osób poszukujących zatrudnienia jest obecnie najkorzystniejsza od prawie 9 lat. Z punktu widzenia pracodawców, tak optymistyczne plany rekrutacyjne niosą ze sobą wyzwania związane z obsadzaniem miejsc pracy nowymi pracownikami, a dziś o trudnościach z ich znalezieniem mówi co druga firma w Polsce. Biorąc pod uwagę dane o prognozie zatrudnienia, największe wyzwania czekają duże firmy, gdzie blisko co trzecia z nich planuje w najbliższym kwartale powiększać swoje zespoły – komentuje Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup – Bardzo cieszy awans Polski na 5. pozycję w rankingu dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. To z całą pewnością zasługa mocnych prognoz w produkcji przemysłowej i w budownictwie. Prognoza dla polskiej produkcji przemysłowej jest trzecią najsilniejszą w regionie, a dla budownictwa czwartą – dodaje Iwona Janas.

Koniec roku pod znakiem produkcji przemysłowej

W ostatnim kwartale 2018 roku najwięcej pracowników będzie potrzebnych w sektorze Produkcja przemysłowa, gdzie pracodawcy zadeklarowali prognozę zatrudnienia na poziomie +25%. Dobre perspektywy na znalezienie pracy czekają też w sektorach Budownictwo (+21%), Handel detaliczny i hurtowy (+16%) oraz Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi (+15%). Najmniej optymistycznie przedstawiają się plany pracodawców z obszaru Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo, gdzie prognoza wynosi +5%.

W stosunku do ubiegłego kwartału plany pracodawców poprawiły się w siedmiu z 10 analizowanych sektorów. Największy wzrost, o 14 punktów procentowych, dotyczy Instytucji sektora publicznego. Mniej optymistyczne plany zatrudnienia w porównaniu do ubiegłego kwartału deklarują firmy w trzech z 10 sektorów. Najbardziej widoczny spadek odnotował sektor Kopalnie/Przemysł wydobywczy – o 8 punktów procentowych

Najwięcej ofert pracy w Polsce północno-zachodniej

Spośród sześciu uwzględnionych w badaniu regionów Polski, najlepsze perspektywy zatrudnienia czekają w Polsce północno-zachodniej. Pracodawcy z tego regionu zadeklarowali prognozę netto zatrudnienia na poziomie +21%, co zapowiada najkorzystniejszą dla pracowników sytuację na lokalnym rynku pracy od blisko 9 lat. Optymistyczne plany zatrudnienia wskazali też pracodawcy z Polski wschodniej (+17%), gdzie prognoza jest najwyższa od 10 lat. Najsłabsze plany zatrudnienia wskazały firmy z Polski północnej (+9%), jednak tam prognoza nadal jest dodatnia a osoby poszukujące pracy mogą liczyć na zatrudnienie.

W porównaniu do poprzedniego kwartału plany zatrudnienia poprawiły się w czterech z sześciu regionów. Największa poprawa dotyczy Polski północno-zachodniej, gdzie prognoza jest wyższa o 7 punktów procentowych. Plany pogorszyły się w Polsce północnej, o 4 punkty procentowe, oraz południowo-zachodniej o 1 punkt procentowy.

Polska awansuje w rankingu EMEA

Polska zajęła 5. miejsce spośród 26 rynków regionu EMEA, w których w ostatnim kwartale 2018 roku będzie najłatwiej o pracę. W regionie EMEA najbardziej optymistyczne są firmy z Rumunii (+19%), Słowenii (+19%) i Węgier (+18%). Najsłabszą prognozę zadeklarowały przedsiębiorstwa ze Szwajcarii (-2%), Włoch (+2%) i Francji (+2%), które jednocześnie uzyskały najniższe wskazania w ujęciu globalnym. Spośród przebadanych 44 rynków na świecie najlepiej wypadły Japonia (+26%) i Tajwan (+21%).