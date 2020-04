Obawy pracowników związane z epidemią koronawirusa

Blisko połowa Polaków odczuwa strach przed zmniejszeniem pensji

Wśród obaw polskich pracowników związanych z pandemią koronawirusa na pierwszym miejscu jest zmniejszenie wynagrodzenia. Ze specjalnej edycji badania „Monitory Rynku Pracy” przygotowanego przez Instytut Badawczy Randstad wynika, że lęk przed takim działaniem pracodawców odczuwa prawie co drugi zatrudniony. Na drugim miejscu jest możliwość zwolnienia z firmy, na którą wskazuje co 4 Polak. 16% badanych obawia się likwidacji przedsiębiorstwa, w którym pracują. 31% zatrudnionych deklaruje natomiast, że nie odczuwa obaw związanych ze zmianą sytuacji zawodowej spowodowanych wirusem.

Obniżka wynagrodzenia najczęstszą obawą polskich pracowników

Wśród obaw wskazywanych przez Polaków w związku z pandemią koronawirusa najczęściej wymienia się zmniejszenie wynagrodzenia. Na taką możliwość wskazuje 41% społeczeństwa. Według badania „Monitor Rynku Pracy” największy lęk przed takim działaniem pracodawcy odczuwają mieszkańcy północnych i zachodnich regionów kraju, tj. Odpowiednio województw: zachodnio-pomorskiego i pomorskiego oraz lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego (44%) oraz miast od 50 do 200 tys. mieszkańców (47%). Duży strach przed takim działaniem pracodawcy wskazują także osoby w wieku od 50 do 64 lat (45%).

Strach przed obniżeniem pensji wśród pracowników dodatkowo wspomagają przepisy specustawy przygotowanej przez polski rząd, tzw. Tarczy Antykryzysowej. Przewiduje ona m.in. okresowe zmniejszenie pracownikom wynagrodzenie za pracę przy przestoju ekonomicznym lub czasowe obniżenie wymiaru godzin.

W podziale na stanowiska największy odsetek odpowiedzi wskazujących lęk przed otrzymaniem niższego wynagrodzenia wystąpił wśród sprzedawców i kasjerów oraz kierowców (po 52%), a także techników i wykwalifikowanych robotników (po 44%). Jeśli natomiast chodzi o branże, to obawy przed zmniejszeniem pensji ma najwięcej pracowników edukacji oraz transportu i logistyki (po 46%), a także hotelarstwa i gastronomii (44%).

Co 4 zatrudniony boi się zwolnienia z firmy, w której jest zatrudniony

25% pracowników obawia się zwolnienia z firmy, w której obecnie są zatrudnieni. Najczęściej są to osoby zamieszkujące centralną część kraju (28%), tj. województwa mazowieckie, łódzkie i świętokrzyskie, wsie w obrębie aglomeracji (30%) oraz w wieku od 18 do 29 lat (30%). Na możliwość utraty zatrudnienia najczęściej wskazywali niewykwalifikowani robotnicy (37%), pracownicy biurowi i administracyjni (34%) oraz inżynierowie (33%). W podziale na branże zwolnień najbardziej obawiają się pracownicy finansów i ubezpieczeń (40%), przemysłu oraz komunikacji i IT (po 30%).

2 na 10 Polaków wskazuje na możliwość likwidacji firmy

16% zatrudnionych boi się, że przedsiębiorstwo, w którym pracują, może zostać zlikwidowane. Największy odsetek osób, które wskazały taką możliwość, zamieszkuje północny region Polski (województwa: zachodnio-pomorskie i pomorskie) oraz miasta od 20 do 50 tys. mieszkańców (po 21%). Dużo większe obawy pod tym względem wykazują kobiety (22%) niż mężczyźni (11%). W podziale na grupy wiekowe, największy lęk związany z likwidacją zakładu pracy odczuwają osoby pomiędzy 30 a 39 rokiem życia (15%).

O zamknięcie firmy najczęściej martwią się mistrzowie i brygadziści (30%), kadra zarządzająca i top management (27%) oraz kadra kierownicza średniego szczebla (19%). Jeśli chodzi o branże, to największy pesymizm związany z przetrwaniem przedsiębiorstwa, w którym są zatrudnieni, odczuwają przedstawiciele hotelarstwa i gastronomii (30%), budownictwa (20%) oraz handlu detalicznego i hurtowego (18%).