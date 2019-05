Ustawa o zatrudnieniu wspomaganym – osoby uprawnione i procedura

Zatrudnienie wspomagane

Pomimo wzrostu udziału osób niepełnosprawnym w rynku pracy, konieczne jest wspomaganie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, szczególnie tych posiadających schorzenia szczególnie utrudniające podjęcie aktywności zawodowej – całościowe zaburzenia rozwojowe, chorobę psychiczną, epilepsję, choroby narządu wzroku, zaburzenia mowy i choroby słuchu. Ponadto ustawa ma zapewniać stałość finansowania zatrudnienia wspomaganego. Co więcej, ujednolica standardy świadczenia usług i oznacza długość trwania poszczególnych etapów zatrudnienia wspomaganego, a także wylicza wymagania w stosunku do trenera pracy i ujednolica standardy jego pracy. Plan prac przewiduje wejście w życie ustawy w II kwartale 2019 r.

Zatrudnienie wspomagane ma za zadanie uzupełnić rozwiązania stosowane w ramach obowiązującej dotychczas rehabilitacji zawodowej. Osoba niepełnosprawna ma pracować indywidualnie z tzw. trenerem pracy, który w całym procesie zatrudniania bierze pod uwagę jej zdanie.

Procedura zatrudniania wspomaganego ma się odbywać we współpracy z pracodawcami, instytucjami rynku pracy oraz podmiotami realizującymi zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Wdrażanie osoby niepełnosprawnej na rynek pracy dzieli się na 3 etapy:

Przygotowanie do pracy Wsparcie w miejscu pracy Monitoring

Etap I - Przygotowanie do pracy

W ramach etapu I „Przygotowanie do pracy” wyróżnia się zaangażowanie czyli włączenie danej osoby do zatrudnienia wspomaganego, oznaczenie potrzeb, trudności i możliwości w zakresie znalezienia, podjęcia i utrzymania zatrudnienia przez osobę uprawnioną. Następnie tworzy się profil zawodowy, co pozwala na ustalenie koniecznego wsparcia. Identyfikuje się umiejętności, kompetencje oraz predyspozycje konkretnej osoby. Takie działanie umożliwia jej aktywny wybór pracy w zgodzie z zainteresowaniami, aspiracjami, potrzebami, możliwościami i doświadczeniem.

Kolejnym krokiem ma być poszukiwanie pracy. Wsparcie polega tutaj na stworzeniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, pomocy w korzystaniu z usług i instrumentów rynku pracy, poszukiwaniu i kontakcie z pracodawcami, a także przekonywaniu pracodawców o korzyściach z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Po znalezieniu pracy dochodzi do podjęcia zatrudnienia. Zasady współpracy ustalają nie 2, lecz 3 osoby - osoba uprawniona, pracodawca i trener. Trener wspiera ponadto zarówno niepełnosprawnego jak i pracodawcę w procederach zatrudnienia.