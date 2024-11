Zasiłek dla bezrobotnych w 2025 roku. Ile wyniesie i komu przysługuje? 100 proc. zamiast 80 proc. przez 365 dni, ale nie dla wszystkich

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie przysługujące osobom, które straciły dotychczasową pracę i są w trakcie poszukiwania nowego zatrudnienia. Wiadomo już, że w 2025 roku nastąpią znaczące zmiany w zasiłku dla bezrobotnych. Dotyczą one zarówno wysokości świadczenia, jak i czasu pobierania zasiłku przez niektóre grupy. Ile wyniesie i komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w 2025 roku? Oto szczegóły.

W 2025 roku pracowników czeka szereg zmian w prawie pracy. Nowe przepisy obejmą także funkcjonowanie urzędów pracy, wspieranie osób bezrobotnych oraz opiekunów osób niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych, a także osób starszych. Projektowana ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia zastąpi ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zmiany w zasiłku dla bezrobotnych w 2025 roku. Komu przysługuje?

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy (PUP). Aby móc zarejestrować się jako osoba bezrobotna i otrzymać świadczenie, konieczne jest, aby bezrobotny, który chce zarejestrować się w PUP, przez 365 dni w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się:

był zatrudniony i osiągał co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę , od którego istniał obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,

, od którego istniał obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia , jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i FP stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,

, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i FP stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca, opłacał składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności lub współpracy przy tej działalności, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i FP stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Ile wyniesie zasiłek dla bezrobotnych w 2025 roku? 100 proc. zamiast 80 proc. wysokości

W 2024 roku podstawowy zasiłek dla bezrobotnych wynosi 1662 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące, a następnie 1305,20 zł brutto. Osoby posiadające najkrótszy staż pracy, czyli mniej niż 5 lat, aktualnie mają prawo do 80 proc. podstawowej kwoty zasiłku. 80 proc. podstawowego zasiłku dla bezrobotnych wynosi 1329,60 zł brutto w pierwszych trzech miesiącach i 1044,20 zł brutto w kolejnych. Nowelizacja przepisów przewiduje zmianę tego wskaźnika do 100 proc. Oznacza to, że wszyscy bezrobotni w 2025 roku będą otrzymywać co najmniej pełną kwotę zasiłku.

Zgodnie z Art. 224 ust. 2 projektowanej ustawy w przypadku osób legitymujących się okresem uprawniającym do zasiłku wynoszącym co najmniej 20 lat, zasiłek dla bezrobotnych będzie wynosił 120 proc. wysokości podstawowego świadczenia.

Zasiłek dla bezrobotnych w 2025 roku. Prawo do pobierania zasiłku nawet przez 365 dni

Projekt ustawy przewiduje również zmiany w długości okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Dotychczas okres pobierania świadczenia zależał od stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania bezrobotnego. Od 2025 roku to kryterium zostanie zniesione.

Wprowadzono natomiast nowe okoliczności uzasadniające dłuższy okres

pobierania prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Zgodnie z projektem wydłużony okres pobierania zasiłku do 365 dni będzie przysługiwał dla następujących grup bezrobotnych:

powyżej 50. roku życia oraz posiadających co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, albo

mających na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 lat lub dziecko niepełnosprawne w wieku do 24 lat, których małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez bezrobotnego, albo

samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 lat lub dziecko niepełnosprawne w wieku do 24 lat,

niepełnosprawnych,

członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny.

W 2023 roku 48 proc. uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych pobierała go w wysokości 100 proc., 30,5 proc. osób pobierało zasiłek w wysokości 80 proc., a 21,5 proc. w wysokości 120 proc. – wynika ze sprawozdania MRiPS. Zmiana spowoduje, że odsetek uprawnionych do zasiłku w wysokości 100 proc. wzrośnie z 48 proc. do 78,5 proc. Tym samym około 125 tys. osób uprawnionych otrzyma prawo do pełnej wysokości zasiłku dla bezrobotnych.