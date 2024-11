Nauczyciele w szkołach zabraniają uczniom picia wody i wychodzenia do toalety podczas zajęć lekcyjnych. Zapytaliśmy o to Kuratorium Oświaty

Wieczorami przed telewizorami w czasach PRL siadały wszystkie dzieci i oglądały dobranocki. Wychowani w tamtych czasach do dziś wspominają te bajki z sentymentem i nostalgią. W naszym quizie zadajemy pytania właśnie o dobranocki czasów PRL. Jeśli je pamiętacie to komplet punktów macie jak w banku!

W nowym systemie oceny stopnia niepełnosprawności przyznaje się punkty określające poziom niesamodzielności (od 70 do 100 punktów). Ustawowa nazwa "poziom potrzeby wsparcia". Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje się na okres, na który osoba została zaliczona do osób niepełnosprawnych na podstawie m.in. ostatecznego orzeczenia, ustalającego stopień niepełnosprawności. Dlatego osoby niepełnosprawne nie rozumieją dlaczego muszą co 7 lat zgłaszać się do WZON na weryfikację punktów. Dlaczego WZON musi odnawiać decyzję osobie z ciężkim kalectwem (np. osoba trwale sparaliżowana)? Takie pytanie zadały osoby niepełnosprawne. I skierowały w tej sprawie do Sejmu wniosek o zmianę przepisów.

Wydziedziczenie jest prawnym sposobem pozbawienia członka rodziny prawa do zachowku, czyli części spadku, który przysługuje mu z mocy prawa. Temat ten jest ważny, zwłaszcza w kontekście relacji rodzinnych i ich wpływu na dziedziczenie. Jak wyjaśnia Katarzyna Siwiec z Kancelarii Radcy Prawnego Katarzyna Siwiec proces wydziedziczenia nie jest jednak prosty – wymaga spełnienia określonych warunków i udokumentowania przesłanek, które uzasadniają decyzję o wyłączeniu bliskiej osoby z prawa do zachowku.

Wielki QUIZ o życiu codziennym w PRL. Zdobędziesz 15/15? Na ostatnie pytanie tylko nieliczni znają odpowiedź

PRL to epoka, którą często wspominamy z sentymentem. To były trudne czasy, ale bywało też śmiesznie i na pewno pomysłowo, bo przecież trzeba było czasem zrobić coś z niczego albo wystać w kolejce ten wymarzony płaszcz albo karpia na święta. W tym quizie pytamy o to, co było codziennością czasów PRL. To co? Zaczynamy?