Podatek komunijny - kiedy nie trzeba go płacić?

Drogi prezent na komunię? Pamiętaj o podatku komunijnym

Oprócz tradycyjnej „koperty” dzieci coraz częściej dostają drogie prezenty na komunię. W sklepach pojawia się wielkie szaleństwo promocyjnych cen na laptopy, quady czy konsole do gier. Prezent komunijny to klasyczna darowizna, od której zazwyczaj należy zapłacić podatek. Czym zatem jest podatek komunijny?

Komunia podatek – jak się za to zabrać

Sezon komunijny jest już w pełni. Rodzice, których dzieci nie otrzymały drogich prezentów mogą odetchnąć z ulgą. Jednak rodzice, których dzieci otrzymały „pokaźniejsze” podarki muszą zastanowić się nad kwestiami podatkowymi. Wysokość podatku, jak również warunki, które uprawniają do zwolnienia czy kwota, po której przekroczeniu pojawiają się obowiązki podatkowe są uzależnione od tzw. grupy podatkowej. Jest to relacja wiążąca darczyńcę i obdarowanego. Warto również pamiętać, że kwota do opodatkowania sumuje się z ostatnich 5 lat.

Nie trzeba płacić podatku od prezentów otrzymanych od najbliższej rodziny. W ustawie przewidziane zostały zwolnienia i ulgi, których skuteczność będzie uzależniona od spełnienia określonych warunków – czyli np. kogo zalicza się do najbliższej rodziny. Te osoby mogą obdarowywać dziecko bez żadnego limitu i bez płacenia za to podatku, ale trzeba pamiętać o tym, że darowiznę, która przekracza 9 637 zł należy zgłosić fiskusowi. Jest również drugi warunek – jeśli darowizną są pieniądze. W tym przypadku, aby skorzystać ze zwolnienia należy przelać pieniądze na rachunek bankowy nabywcy lub rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo kredytową lub przekazem pocztowym.

Jak kształtują się limity?

grupa 0 – małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha – bez limitu,

I grupa – małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie – 9 637 zł,

II grupa – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie, pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych – 7 276 zł,

III grupa – inni nabywcy – 4 902 zł.

Jak „ominąć” płacenie podatku komunijnego?

Podatku można uniknąć, gdy fakt przekazania darowizny zostanie zgłoszony w Urzędzie Skarbowym do 6 miesięcy. Ważna jest tutaj darowizna pieniężna – środki muszą być przekazane przelewem na konto bankowe lub pocztą. W przeciwnym razie gotówka podlega opodatkowaniu z automatu.

Co w przypadku zaniechania obowiązku podatkowego?

Ze względu na to, że dziecko jest małoletnie, odpowiada za niego rodzic i tym samym wszystkie obowiązki podatkowe przechodzą na rodzica. W przypadku, gdy rodzice nie zgłoszą faktu otrzymania drogiego prezentu odpowiednim urzędom, grozi im kara grzywny. Pamiętajmy, że weryfikacja prawidłowości wywiązania się z obowiązku podatkowego może następować w toku prowadzonych przez organy podatkowe czynności sprawdzających, kontroli czy postępowań podatkowych.

