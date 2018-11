Podatek od prezentów ślubnych - kiedy zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego?

Skarbówka chce kontrolować finanse państwa młodych

Ślub! to brzmi pięknie – biała suknia, kwiaty, obrączki, zabawa weselna do samego rana….od strony nowożeńców to długie i skrupulatne przygotowania a przede wszystkim zbieranie środków na organizację najważniejszego wydarzenia w ich życiu.

Więc co może mieć wspólnego urząd skarbowy z tą romantyczną i pełną wzruszeń ceremonią? Zdawałoby się, że nic – a jednak coraz częściej wesela są na celowniku fiskusa a dokładnie prezenty, które otrzymują nowo poślubieni.

Zgodnie z przepisami owe prezenty mogą być traktowane jako darowizna. W świetle prawa darowizna to „rodzaj umowy nazwanej prawa cywilnego, która ma na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy”.

Oznacza to, że darowizna w postaci „koperty” podlega opodatkowaniu i obowiązkiem młodych małżonków będzie się z niej rozliczyć. Teraz nasuwa się pytanie czy zapłata podatku od prezentu (w formie gotówkowej lub rzeczowej) jest konieczna? Otóż czy podatek będzie naliczony, decydują różne czynniki.

Jeśli młoda para otrzymała prezenty o niskiej wartości majątkowej tj. kwiaty, alkohol, książki oraz niewielkie gotówkowo kwoty nie muszą uiszczać od tych podarunków podatku.

Natomiast jeśli suma prezentów – uzbieranych przez 5 lat przekroczy ustalony limit, wówczas nowożeńcy będą musieli zgłosić ten fakt skarbówce.

Ile i od kogo?

Wysokość podatku oraz to czy go zapłacimy, jest zależna od kwoty jaką otrzymamy oraz stopnia pokrewieństwa darczyńcy. Wysokość składki ustala się w oparciu o grupę podatkową, do której przynależą dwie strony. Jeśli ustalony limit zostanie przekroczony wówczas należy poinformować o tym US na odpowiednim formularzu.