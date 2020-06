Bon turystyczny ma przysługiwać w wysokości 500 zł na każde dziecko

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydencki projekt ustawy – jak czytamy w uzasadnieniu – jest odpowiedzią państwa na sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 w zakresie możliwości realizacji potrzeb polskich rodzin w odniesieniu do krajoznawstwa i turystyki z jednej strony, z drugiej zaś – do walki ze skutkami strat po stronie przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego.

Bon turystyczny - 500 zł na dziecko

Świadczenie w formie bonu ma przysługiwać osobom, mającym prawo do świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus). Wysokość bonu to 500 zł na każde dziecko.

Jeżeli jednak dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, każdemu z rodziców ma przysługiwać połowa świadczenia.

Dodatkowe świadczenie na dziecko niepełnosprawne

Dodatkowe wsparcie przewidziano dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami. W takim przypadku będzie przysługiwało prawo do dodatkowego świadczenia w formie uzupełnienia bonu w wysokości 500 zł. Jedną z form imprez turystycznych, za które będzie można dokonać zapłaty za pomocą bonu, mają być turnusy rehabilitacyjne.

Bon turystyczny w formie elektronicznej

Bon turystyczny ma stanowić elektroniczny dokument potwierdzający prawo do wykorzystania określonej kwoty na pokrycie kosztów usług hotelarskich lub imprez turystycznych. Za jego pomocą będzie można również dokonać płatności za takie usługi realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego.

Świadczenie będzie można wykorzystać wyłącznie na sfinansowanie usług lub bądź imprez realizowanych na terenie kraju.

Podmioty, które zechcą skorzystać z możliwości przyjmowania zapłaty bonem, będą musiały zarejestrować się w specjalnym systemie informatycznym, prowadzonym przez ZUS.

Listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji turystycznych, które zarejestrowały się w systemie teleinformatycznym i w związku z tym będą uprawnione do przyjmowania płatności za pomocą bonu będzie udostępniała Polska Organizacja Turystyczna (POT) na swojej stronie internetowej.

Bony mają być udostępniane w systemie informatycznym. Nie będzie można zamienić ich na gotówkę.

Dokonanie płatności za pomocą bonu będzie możliwe do 31 marca 2022 r.

Podstawa prawna:

Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym (etap legislacyjny: I czytanie w Sejmie)

