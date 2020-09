Świadczenia z programu „Dobry start” w 2021 r. – jakie zmiany?

Trwają prace legislacyjne nad nową ustawą o świadczeniu dobry start. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Obecnie zasady dotyczące wypłaty świadczeń są uregulowane w uchwale i rozporządzeniu Rady Ministrów.

Co zawierają projektowane przepisy?

Wiele zasad dotyczących przyznawania świadczenia dobry start się nie zmieni. Tak jak dotychczas ma ono przysługiwać jednorazowo w wysokości 300 zł na uczące się dziecko. Świadczenie nie będzie przysługiwało na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkole (czyli uczęszczające do tzw. zerówki).

Zmianie mają ulec terminy przyjmowania wniosków. Projekt ustawy wprowadza również szczególny tryb postępowania w przypadku zmiany miejsca zamieszkania wnioskodawcy oraz osoby, której świadczenie zostało przyznane, ale nie nastąpiła jeszcze jego wypłata.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oszacowało, iż liczba dzieci uprawnionych do świadczeń dobry start wyniesie od 4 518 tys. uczniów w 2021 r. do 4 611 tys. uczniów w 2026 r. i latach następnych.

Wnioski o świadczenie dobry start w 2021 r. w nowym terminie

Zgodnie z projektem ustawy w 2021 r. wnioski o świadczenie dobry start będzie można złożyć od 1 kwietnia drogą pisemną, a elektroniczne - od 1 lutego.

Tak jak dotychczas o świadczenia będzie można wnioskować do 30 listopada 2021 r.

To, kiedy pieniądze wpłyną na konto wnioskodawcy, uzależnione jest od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.

W przypadku wniosków złożonych od 1 lutego do 30 czerwca 2021 r., ich rozpatrzenie oraz wypłata świadczeń powinna nastąpić w okresie lipiec-sierpień. Jeżeli wniosek zostanie złożony w późniejszym terminie, to wypłata nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Procedura w przypadku zmiany miejsca zamieszkania wnioskodawcy

Gdy gminny organ rozpatrujący wniosek, poweźmie informację o zmianie miejsca zamieszkania osoby wnioskującej o świadczenie, to przekaże dokumenty do gminnego organu właściwego dla nowego miejsca zamieszkania.

Jeżeli jednak zmiana miejsca zamieszkania nastąpi po przyznaniu świadczenia, to właściwym pozostanie organ , który przyznał świadczenie.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061 z późn. zm.)

Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M. P. z 2018 r., poz. 514)

Projekt ustawy o świadczeniu dobry start (etap legislacyjny: przekazany do Komisji Prawniczej)

