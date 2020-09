Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Zasiłek rodzinny i dodatki

Osoby uprawnione do pobierania zasiłku rodzinnego po spełnieniu określonych kryteriów mogą pobierać również określone dodatki.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje następujące dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

urodzenia dziecka;

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

samotnego wychowywania dziecka;

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

rozpoczęcia roku szkolnego;

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Ten rodzaj dodatku przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Osobami uprawnionymi do otrzymania dodatku jest matka lub ojciec, opiekun faktyczny albo opiekun prawny dziecka, a także osoba ucząca się.

Dodatek można otrzymać również na dziecko, które rozpoczyna naukę w tzw. zerówce, czyli roczne przygotowanie przedszkolne.

Co istotne, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego nie jest odrębnym świadczeniem. Prawo do niego jest uzależnione od tego czy danej osobie przysługuje zasiłek rodzinny.

Wsparcie udzielane jest raz w roku. Pomoc wynosi 100 zł na dziecko.

Wniosek o dodatek można złożyć do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

Aby uzyskać dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021, należy o niego zawnioskować do 31 października 2020 r.

W praktyce składa się jeden wniosek o zasiłek rodzinny i dodatki.

Wniosek złożony po terminie organ pozostawia bez rozpoznania.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego a świadczenie dobry start

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Jego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Pobranie 300 zł na wyprawkę szkolną w ramach rządowego programu "Dobry start" nie wyklucza możliwości otrzymania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Są to odrębne świadczenia regulowane przepisami różnych aktów prawnych. Warto zaznaczyć, iż do otrzymania świadczenia dobry start nie jest wymagane spełnianie kryterium dochodowego. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje zaś osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego, a zatem spełniającym obowiązujące kryterium dochodu. Ponadto, świadczenie dobry start – inaczej niż dodatek do zasiłku - nie przysługuje na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne.

Kwota pobranego świadczenia dobry start nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych, a zatem zasiłków rodzinnych i dodatków.

