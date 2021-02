Rodzina 500 plus – nowe zasady

Co z 500 plus w 2021 r.?

Świadczenie wychowawcze, często nazywane „500 plus” będzie wypłacane również w 2021 r. W przeciwieństwie do ubiegłego roku, rodzice chcący nadal otrzymywać wsparcie powinni złożyć nowy wniosek.

Obecny wydłużony okres świadczeniowy potrwa do końca maja 2021 r.





Należy pamiętać, iż w tym roku obowiązują inne niż dotychczas terminy. Wnioski za pośrednictwem bankowości elektronicznej, platformy PUE ZUS oraz portalu Emp@tia przyjmowane są od 1 lutego 2021 r. Wnioski papierowe będzie można złożyć od 1 kwietnia 2021 r. osobiście w urzędzie lub drogą pocztową.

500 plus - do kiedy wniosek?

W jaki terminie należy złożyć wniosek., aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia? Świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca, gdy wniosek zostanie złożony do końca czerwca 2021. Jeżeli zrobimy to po 30 czerwca, to prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania.

Rodzice dzieci urodzonych w 2021 r. mają trzy miesiące na złożenie wniosku, aby świadczenie zostało ustalone od dnia urodzenia dziecka. Po tym terminie organ ustali prawo do świadczenia począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Jakie dokumenty do 500 plus?

W trakcie składania wniosku rodzice najczęściej nie składają dodatkowych dokumentów.

„Od czasu zniesienia kryterium dochodowego rodzice nie muszą już dokumentować swojej sytuacji dochodowej, a ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, organ realizujący to świadczenie opiera się przede wszystkim na informacjach zawartych we wniosku” – czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Zgodnie z objaśnieniami zawartymi we wzorze wniosku należy dołączyć orzeczenie sądu potwierdzające sprawowanie opieki naprzemiennej w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Jak dopisać kolejne dziecko do 500 plus?

Pani Monika ma przyznane świadczenie wychowawcze na dwoje dzieci. W styczniu 2021 r. urodziło się kolejne dziecko. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek na nowonarodzone dziecko na obecny okres świadczeniowy, czyli 2019/2021, trwający do końca maja 2021 r. Drugi zaś wniosek na troje dzieci zostanie złożony na nadchodzący okres świadczeniowy 2021/2022.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2407, ost. zm. Dz.U. z 2019 r., poz. 1818)