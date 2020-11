500 plus w 2021 r. - czy program będzie kontynuowany?

Maląg: programy prospołeczne będą kontynuowane, środki na 2021 r. są zabezpieczone

Wszystkie programy prospołeczne są i będą realizowane, w budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki na ten cel – zapewnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

"Nasze programy społeczne zarówno te dedykowane rodzinom z małymi dziećmi, jak i te dla seniorów są i będą realizowane" – powiedziała we wtorek w Telewizji Republika minister Maląg.





"Z pełną odpowiedzialnością można powiedzieć, że ani program 500 plus, ani "Dobry start" na rozpoczęcie roku szkolnego, ani trzynasta emerytura czy waloryzacja nie miały opóźnień. Są na bieżąco realizowane. Również w budżecie na 2021 r. środki na programy społeczne są zabezpieczone" – dodała.

Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej podała, że od początku funkcjonowania programu "Rodzina 500 plus" do polskich rodzin trafiło ponad 127 mld zł. "Miesiąc w miesiąc 6,5 mln dzieci to świadczenie pobiera" – powiedziała.

Listopad ostatnim miesiącem na wnioski o świadczenie "Dobry start"

Minister przypomniała, że listopad jest ostatnim miesiącem, kiedy można wnioskować o tegoroczne 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Nabór wniosków ruszył 1 lipca, trwa do 30 listopada.

"Zachęcam rodziców, którzy wniosków jeszcze nie złożyli, by skorzystali z programu" – powiedziała Maląg.

Wsparcie podczas pandemii

Minister akcentowała, że resort podejmuje działania mające ułatwiać rodzicom powrót do pracy. Podała min., że dzięki programowi "Maluch plus" od 2015 r. liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech zwiększyła się o 100 tys.

Maląg podkreślała też, że resort podejmuje różnorodne działania w trosce o osoby najsłabsze. Przekazała, że w czasie pandemii zostały zwiększone środki w ramach programu "Pokonać bezdomność", który zapewnia pomoc osobom w kryzysie bezdomności. Podała, że dane spisowe z 2018 r. pokazywały, że w Polsce jest ponad 30 tys. osób bezdomnych.

Minister mówiła też o Solidarnościowym Korpusie Wsparcia. To infolinia – pod numerem (22) 505-11-11 – na którą mogą zadzwonić potrzebujący pomocy seniorzy. Mechanizm tej formy wsparcia działa tak, że konsultant przekazuje informację do danego, najbliższego osobie zgłaszającej się ośrodka pomocy społecznej, a następnie z pomocą rusza wolontariusz.

"Na chwilę obecną ponad 12 tys. seniorów zgłosiło się i ok. 10 tys. wolontariuszy" – podała Maląg. "Korpus rozrósł się też o cyfrowych wolontariuszy, których na wczoraj zgłosiło się 210. (…) Seniorzy będą otrzymywali od nich wsparcie w poruszaniu się w cyberprzestrzeni" – dodała. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

