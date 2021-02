Jak złożyć wniosek o 500 plus przez internet?

500 plus 2021 - kiedy wniosek?

Od poniedziałku rodzice mogą składać wnioski o "500 plus" na nowy okres świadczeniowy za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS. Złożenie wniosku drogą tradycyjną będzie możliwe od 1 kwietnia.

Na jaki okres 500 plus w 2021 r.?

W 2021 r. konieczne jest złożenie wniosku o "500 plus" na nowy okres świadczeniowy. Prawo do świadczenia "500 plus" będzie ustalane na okres od 1 czerwca tego roku do 31 maja następnego roku kalendarzowego.





Od poniedziałku (1 lutego) rodzice mogą składać wnioski drogą elektroniczną – za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS. Osoby, które do 30 kwietnia złożą kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek, świadczenie za czerwiec będą miały przyznane i wypłacone najpóźniej do 30 czerwca.

Świadczenie przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18. roku życia. Świadczenie obejmuje zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.

500 plus w 2021 r. - wyrównanie

Od 1 kwietnia możliwe będzie złożenie wniosku drogą tradycyjną, czyli poprzez wizytę w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Co ważne, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Od początku trwania programu "500 plus", czyli od kwietnia 2016 r., do końca roku 2020 do rodzin trafiło już 134,4 mld zł, a wsparciem objęto 6,5 mln dzieci.(PAP)

Autorka: Olga Zakolska

