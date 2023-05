800 plus. Czy będą dodatkowe kryteria w przyznawaniu świadczenia?

800 plus od 1 stycznia

Szefowa resortu rodziny podkreśliła, że polityka państwa w kwestii wspierania rodzin powinna być kompleksowa systemowa i długofalowa. Stwierdziła, że fundamentalną zmianą w podejściu do polityki prorodzinnej było wprowadzenie programu "Rodzina 500 plus". Od 1 stycznia będzie to świadczenie 800 plus.

Maląg przyznała, że rząd słucha, co w kwestii zmiany wysokości świadczenia 500 plus ma do powiedzenia opozycja, nie ma jednak planów by uwzględniać rzucane przez nią propozycje. Skrytykowała propozycję lidera PO Donalda Tuska, by świadczenie 800 plus wprowadzić nie od 1 stycznia przyszłego roku, ale od 1 czerwca. W minionym tygodniu klub Koalicji Obywatelskiej złożył w Sejmie projekt ustawy przewidującej waloryzację świadczenia 500 plus do 800 złotych od następnego miesiąca.

"Człowiek, który był kiedyś premierem, który odpowiadał za budżet państwa powinien być jednak rozważny w słowach. Świadczenie będzie miało nową odsłonę od 1 stycznia przyszłego roku, bo teraz funkcjonują tarcze antyinflacyjne, inne formy wsparcia dla Polaków. Nasze działanie, nasze zarządzanie budżetem państwa jest przemyślane. Donald Tusk miał 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej, w tym czasie nie prowadzono żadnych działań, które miałyby wzmocnić politykę prorodzinną" – powiedziała PAP Marlena Maląg.

Dla kogo świadczenia 800 plus?

Minister powiedziała, że nie jest i nie będzie analizowana propozycja opozycji, by świadczenie obejmowało wyłącznie pracujących rodziców.

"My Polaków nie dzielimy, wspieramy rodziny. To świadczenie ma wspierać rodzinę, ma zmieniać jej sytuację - przede wszystkim jest to inwestycja w przyszłość Polski, w przyszłość młodego pokolenia. To świadczenie jest i pozostaje świadczeniem powszechnym, udzielanym na dotychczasowych zasadach. Nie przewidujemy nawet, żeby do świadczenia 800 plus trzeba było składać nowe wnioski - okres świadczeniowy jest od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku” – powiedziała.

Marlena Maląg gościła w poniedziałek w Kościanie. W trakcie spotkania z jej udziałem wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał umowy na dofinansowanie środowiskowych domów samopomocy. Gmina Miejska Kościan otrzymała 5,6 mln zł na adaptację budynku w Kościanie na nową siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy. Powiat kościański uzyskał wsparcie w wysokości ponad 810 tys. zł na rozbudowę Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie. (PAP)

Autor: Rafał Pogrzebny

rpo/ mhr/