Podwójne wnioski o 500+ i inne błędy. Jak wpływają na wypłatę świadczeń?

Sąd Najwyższy: Czy pismo procesowe można wysłać do sądu mailem lub za pośrednictwem ePUAP

Wniesienie pisma procesowego do sądu mailem, czy za pośrednictwem platformy ePUAP, nie wywołuje skutków procesowych. Zasadniczą drogą złożenia pisma jest wniesienie go do sądu – orzekł Sąd Najwyższy. W uzasadnieniu zastrzeżono, że strona powinna zostać poinformowana o bezskuteczności tej czynności „w trybie pozaprocesowym”.