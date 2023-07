Od kiedy 800 plus? Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta

Rodzina 800+ już za moment stanie się faktem. W piątek Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci podnoszącą wysokość świadczenia wychowawczego do 800 zł od przyszłego roku. Wkrótce ustawa trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

Wspieranie rodzin to inwestycja – dzieci są przyszłością Polski. Dostosowujemy wysokość wsparcia do obecnych potrzeb polskich rodzin. To także pieniądze, które rodziny mogą przeznaczyć zgodnie z potrzebami – np. wakacyjny wyjazd, dodatkowe zajęcia, różnego rodzaju aktywności. Program Rodzina 500+ to już ok. 250 mld zł wsparcia, które każdego miesiąca pozwala pokryć potrzeby ok. 7 mln dzieci. Podnosząc wysokość świadczenia do 800 zł stawiamy kolejny krok w kierunku lepszej i bezpiecznej przyszłości naszych dzieci