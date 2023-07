800 plus: Czy trzeba składać nowy wniosek

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie 500 plus ma wzrosnąć do 800 plus. Czy trzeba będzie składać nowy wniosek?

Sejm dzisiaj (red. 6 lipca 2023 r.) rozpoczął obrady. Zajmie się projektem zwiększającym świadczenie 500+ do 800 zł. Jak informuje PAP: Po zakończeniu prac w komisji pod obrady Sejmu trafi również projekt noweli ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która podwyższa świadczenie 500+ do poziomu 800 zł na dziecko. Projekt zakłada wypłatę pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Czy na 800 plus trzeba składać nowe wnioski

Zgodnie z art. 2. 1. projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci: Zmiana wysokości przyznanego świadczenia wychowawczego, wynikająca ze zmian wprowadzanych w art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest dokonywana z urzędu i nie wymaga wydania decyzji. Co to oznacza?

Ze strony rodziców pobierających świadczenie 500 plus, a w przyszłości 800 plus nie będzie wymagana żadna aktywność w ZUS-ie, bankowości internetowej itp. Wszyscy otrzymujący obecnie świadczenie 500 plus od 1 stycznia 2024 r. zaczną otrzymywać comiesięczne świadczenie w wysokości 800 zł. Podwyżka świadczenia wychowawczego nie będzie również wymagała wydania decyzji przez ZUS. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępni osobie pobierającej świadczenie wychowawcze informację o nowej wysokości świadczenia wychowawczego, wynikającej ze zmian wprowadzanych projektowaną ustawą, na jej profilu informacyjnym na Platformie Informacyjno-Usługowej (PUE) ZUS. Informację taką Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł przesłać osobie pobierającej świadczenie wychowawcze na wskazany przez nią we wniosku o świadczenie wychowawcze adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. Nieodebranie informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia wychowawczego 800 plus.

800 plus: od kiedy

Wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego 800 plus następuje do dnia 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2024 r.

800 plus: dla kogo

W tym zakresie nic się nie zmienia. Oznacza to, że grupa osób, którym wypłaca się świadczenie 800 plus jest taka jak przy 500 plus. Świadczenie 800 plus przysługuje więc na każde dziecko od chwili narodzin do 18 roku życia. Wypłacane jest bez względu na dochód rodziny.