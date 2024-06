Na około 100 tys. dzieci nie złożono jeszcze wniosków o świadczenie 800 plus. Po 30 czerwca nie będzie wyrównania

ZUS w komunikacie na swojej stronie podał, że na około 100 tys. dzieci nie złożono jeszcze wniosków o świadczenie 800 +na nowy okres świadczeniowy. Opóźnienie złożenia wniosku to opóźnienie wypłaty świadczenia.

800 plus nowy okres rozliczeniowy

31 maja 2024 r. zakończył się okres rozliczeniowy w programie 800 plus. Nowy wystartował 1 czerwca i potrwa do 31 maja 2025 r. Jeśli rodzice lub opiekunowie chcą pobierać 800 plus - konieczne jest złożenie wniosku.

Już teraz wiadomo, że duża część uprawnionych nie złożyła jeszcze wniosków o świadczenie. Rodzice, którzy złożą wniosek jeszcze w czerwcu mogą spodziewać się wypłaty najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec i lipiec.

Ważne Jeśli rodzice złożą wniosek po 30 czerwca, nie otrzymają już wyrównania za ten miesiąc.

800 plus - wniosek złożony po 30 czerwca

Po 30 czerwca prawo do świadczenia będzie przysługiwało już od momentu złożenia dokumentów, czyli wniosek złożony w lipcu będzie oznaczał wypłatę świadczenia od lipca.

Rodzicu, sprawdź, czy złożyłeś wniosek

Jeśli rodzic bądź opiekun dziecka nie jest pewny, czy złożył wniosek o 800+ na nowy okres, może to sprawdzić, logując się na PUE ZUS. Można tam upewnić się, czy wniosek wpłynął bez względu na to, jakim kanałem został złożony, tj. czy był wysyłany przez PUE, bankowość elektroniczną, Emp@tię czy aplikację mobilną mZUS.

W zakładce Rodzina 800+ w oknie Szczegóły Twoich wniosków można sprawdzić, nie tylko czy wniosek wpłynął do ZUS, ale także jaki jest stan obsługi tego wniosku, np. że jest w trakcje obsługi albo że świadczenie zostało przyznane.

Jeśli klient, który nie miał dotychczas konta na PUE ZUS, a złożył wniosek o świadczenie wychowawcze przez bankowość elektroniczną lub za pośrednictwem portalu Emp@tia, to konto na PUE utworzyło się automatycznie, a na adres e-mailowy wskazany we wniosku o świadczenie wychowawcze klient otrzymał dane do logowania na to konto.

Świadczenie 800+ przysługuje niezależnie od osiąganych dochodów na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Pieniądze są przekazywane jedynie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy.

