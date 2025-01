Również osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji zawodowej mogą liczyć na pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Mowa np. o rodzicach będących studentami czy osobami bezrobotnymi. Mają oni prawo do szczególnego świadczenia w wysokości 1000 zł netto miesięcznie.

Świadczenie m.in. dla studentów i bezrobotnych rodziców

Wśród świadczeń przysługujących rodzicom, których celem jest udzielenie im wsparcia w wychowaniu dzieci znajduje się świadczenie przysługujące osobom w szczególnej sytuacji zawodowej. Mowa o świadczeniu rodzicielskim, które mogą pobierać osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński lub uposażenie macierzyńskie. O kogo konkretnie chodzi? Na przykład o bezrobotnych czy studentów, którzy nie opłacają ubezpieczenia chorobowego. Zasady przyznawania tego rodzaju wsparcia zostały uregulowanie w art. 17c i następnych ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Jak z nich wynika, mogą z niego skorzystać:

1) matka albo ojciec dziecka,

2) opiekun faktyczny dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 14. roku życia,

3) rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia,

4) osoba, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 14 roku życia.

W odniesieniu do ojców należy jednak zastrzec, że świadczenie przysługuje im tylko w określonych przypadkach:

1) skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;

2) śmierci matki dziecka;

3) porzucenia dziecka przez matkę.

1000 zł netto świadczenia na dziecko miesięcznie

W zależności od okoliczności świadczenie w wysokości 1000 zł można pobierać przez okres od 52 do 71 tygodni, a prawo do niego nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Co więcej, wskazana kwota jest kwotą netto, gdyż nie podlega ono ani opodatkowaniu, ani innym obciążeniom. Oznacza to, że rodzice mogą otrzymać wsparcie w łącznej wysokości od ok. 13.000 zł do 17.000 zł

Warto jednak pamiętać o tym, że świadczenie nie będzie przysługiwało w sytuacji, gdy np. jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego. Oznacza to, że nie ma możliwości by jedno z rodziców pobierało wskazane świadczenia, a drugiemu, które nie jest do nich uprawnione, zostało przyznane świadczenie rodzicielskie. Nie otrzymają go również osoby, którym przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.