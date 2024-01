Czy można zdać z 1 na koniec semestru? Decydują o tym przepisy i statut szkoły. Sprawdź jaka jest sytuacja twojego dziecka.

Regulacje dotyczące oświaty bywają niezrozumiałe dla uczniów i ich rodziców. Zasady funkcjonowania poszczególnych placówek różnią się między sobą. Dotyczy to nie tylko organizacji roku szkolnego, ale także zasad oceniania. Również sposób postępowania w przypadku tak zwanych zagrożeń, bywa w szkołach różny. Zawsze musi jednak pozostawać w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Kiedy są wystawianie oceny za pierwszy semestr?

Uczeń podlega klasyfikacji:

1) śródrocznej i rocznej;

2) końcowej.

Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny zachowania (art. 44f ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230). Innymi słowy, jej celem jest ustalenie ocen podsumowujących osiągnięcia ucznia z każdego nauczanego przedmiotu oraz ocena jego zachowania. Przeprowadza się ją co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w statucie szkoły. Najczęściej rodzice poznają oceny za pierwszy semestr nauki swoich dzieci pomiędzy 13 a 20 stycznia 2024 roku. Bo choć przepisy nie określają konkretnej daty zakończenia pierwszego semestru nauki, to rady klasyfikacyjne odbywają się w większości szkół pod koniec stycznia, a oceny podsumowujące pierwszy semestr są zazwyczaj wystawiane pomiędzy 13 a 20 stycznia, co pozwala na zrównoważenie czasu trwania pierwszego i drugiego semestru nauki.

REKLAMA

Kto wystawia oceny na koniec pierwszego semestru?

Oceny śródroczne z poszczególnych przedmiotów (zajęć edukacyjnych) ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia, a śródroczną ocenę z zachowania, wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

W klasach I–III szkoły podstawowej śródroczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi, a począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny śródroczne są ustalane w sposób określony w statucie szkoły.

Czy oceny śródroczne mają wpływ na to, czy zda się do kolejnej klasy?

Krótko po wystawieniu ocen śródrocznych część uczniów i rodziców zadaje sobie pytanie, jaki wpływ będą one miały na klasyfikację końcową ucznia i czy można zdać do kolejnej klasy, jeśli jedna z ocen śródrocznych jest oceną niedostateczną? Z przepisów jasno wynika, że jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków (§ 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, Dz.U. z 2023 r. poz. 2572). Jednak szczegółów dotyczących zasad postępowania w takich sytuacjach, każdy uczeń i rodzic musi poszukiwać w zapisach statutu szkoły, do której dziecko uczęszcza. Jak bowiem wynika z art. 98 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 900), to właśnie statut określa szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów. Kierując się ogólnymi zasadami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach, rada szkoły uchwalająca statut może więc w zależności od potrzeb, przewidzieć różne tryby postępowania mające na celu umożliwienie uczniowi uzupełnienia braków. Należy jednak podkreślić, że jeśli uczeń w czasie klasyfikacji śródrocznej otrzyma ocenę niedostateczną z jednego z przedmiotów, to nie zamyka mu to drogi do otrzymania w czasie klasyfikacji rocznej, promocji do klasy programowo wyższej.



Podstawa prawna

art. 44f ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230)

art. 98 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 900)

§ 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2572