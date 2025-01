Organizacja roku szkolnego nie zmieniła się od lat. Zimowa i wiosenna przerwa świąteczna, a do tego ferie zimowe i wakacje. Czy to się zmieni? Mówi się o trzech semestrach i dodatkowych feriach jesiennych.

Organizacja roku szkolnego nie zmieniła się od lat

Organizacja roku szkolnego w polskiej szkole nie zmieniała się od lat – 10 miesięcy nauki, 2 miesiące wakacji i 2 tygodnie ferii zimowych. Do tego dochodzą przerwy świąteczne i tzw. długie weekendy, których powstanie jest uzależnione od kalendarzowego układu dni wolnych. Uczniowie mają też wolne w czasie egzaminu ósmoklasisty i matur. I choć wydaje się, że dni wolnych jest naprawdę dużo, to jednak do Ministerstwa Edukacji Narodowej wciąż docierają informacje o tym, że uczniowie są przemęczeni i spędzają w szkołach zbyt dużo czasu. Również nauczyciele zwracają uwagę na problem zniechęcenia i przemęczenia uczniów, choć ich zdaniem źródłem tego jest nie tyle zbyt mała ilość przerw w nauce, co ich nierównomierne rozłożenie w roku szkolnym. Jako przykłady lepszych rozwiązań wskazuje się systemy edukacyjne funkcjonujące w innych krajach, np. w Niemczech, gdzie rok szkolny jest podzielony na trzy trymestry, a uczniowie mają możliwość regularnego odpoczynku i lepszego rozłożenia sił. Warto jednak pamiętać, że taka organizacja roku szkolnego nierozerwalnie wiąże się w wielu z tych systemów z krótszymi wakacjami letnimi, np. w Holandii i Danii trwają one 6 tygodni. Czy taki układ sprawdziłby się w polskich szkołach? Trudno powiedzieć. Na pewno byłaby to dla polskich rodzin duża zmiana, z którą musiałyby się oswoić. Bez wątpienia miałaby też ona spory wpływ na branżę turystyczną. Póki co, MEN deklaruje jedynie, że nad organizacją roku szkolnego trzeba się zastanowić, a dużej ilości postulatów rodziców i nauczycieli nie można ignorować. Nie padły jednak w tym zakresie żadne konkretne deklaracje.

REKLAMA

Zimowa i wiosenna przerwa świąteczna, a do tego ferie zimowe i letnie

A jak jest teraz? Obecnie, co do zasady, w szkołach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek albo sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. Jeżeli czwartek bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę poprzedzającą ten dzień. Zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek. Z kolei ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego, a terminy ich rozpoczęcia i zakończenia na obszarze poszczególnych województw ogłasza minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w najbliższy wtorek po świętach. Ferie letnie powszechnie określane w Polsce wakacjami, rozpoczynają się w dniu następującym po dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia. Dyrektor szkoły lub placówki może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla:

szkół podstawowych – do 8 dni; liceów ogólnokształcących – do 10 dni; techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i centrów kształcenia zawodowego – do 10 dni; szkół specjalnych przysposabiających do pracy – do 4 dni.

To właśnie te dni wolne są wykorzystywane w dni, w których w szkole lub placówce odbywają się egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny, egzamin zawodowy, czy też przypadają dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych. Potocznie nazywane są dniami dyrektorskimi.