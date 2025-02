Zakaz sprzedaży szampanów bezalkoholowych: Komisja rozpatrzyła petycję i czeka na ocenę resortu zdrowia

Czy zostanie wprowadzony zakaz sprzedaży szampanów bezalkoholowych? Co z produktami bezalkoholowymi imitującymi opakowania napoi alkoholowych? Sejmowa komisja rozpatrzyła w czwartek petycję w tej sprawie.

W czwartek, 20 lutego sejmowa Komisja do spraw Petycji rozpatrzyła petycję w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży produktów bezalkoholowych przeznaczonych dla dzieci w opakowaniach imitujących opakowania napoi alkoholowych (BKSP-155-X-296/24). Przedstawił ją poseł Marcin Józefaciuk (KO).

Zakaz sprzedaży szampanów bezalkoholowych: petycja

Petycja ta, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu zakaz sprzedaży produktów bezalkoholowych przeznaczonych dla dzieci w opakowaniach imitujących opakowania napoi alkoholowych. W szczególności chodzi o bezalkoholowego szampana. W uzasadnieniu do petycji wskazano, że używanie butelek, których opakowania imitują alkohol, mogą przyczynić się do normalizacji konsumpcji alkoholu wśród dzieci, a także wzmocnić pozytywne skojarzenia z alkoholem. „Stosowanie produktów imitujących alkohol może wzmacniać w młodych odbiorcach przekonanie, że substancje takie jak alkohol nie niosą za sobą ryzyka zdrowotnego, a wręcz mogą być atrakcyjnym elementem życia towarzyskiego i świątecznego” – napisano w petycji.

W petycji wskazano, że z doświadczeń międzynarodowych wynika, że regulacja takich produktów może skutecznie zmniejszyć wpływ kultury picia wśród młodych. Dodano także, że ograniczenie dostępności napojów przypominających alkohol pozwoliłoby lepiej chronić najmłodszych przed przyjmowaniem wzorców, które mogłyby mieć długotrwały wpływ na ich podejście do używek.

Zakaz sprzedaży szampanów bezalkoholowych: posiedzenie komisji

Podczas czwartkowego posiedzenia sejmowej komisji ds. petycji, poseł Marcin Józefaciuk przedstawił założenia i uzasadnienie komisji. Następnie wskazał, że Biuro Ekspertyz i Analiz podniosło zarzut naruszenia wolności gospodarczej. Dodał, że w ocenie Biura Ekspertyz i Analiz brakuje odwołań do badań z zakresu psychologii i zdrowia psychicznego. Zasygnalizowany przez autora problem jest problemem istotnym (…) Ja bym w tym momencie zasugerował przesłanie dezyderatu do ministra zdrowia czy są prowadzone prace, ewentualnie żeby wypowiedział się na ten temat – powiedział Józefaciuk. Dodał, że z praktyki wiadomo, że jeżeli dzieci zaczynają korzystać z przedmiotów, które przypominają jakiś przedmioty, to później o wiele łatwiej jest po nie sięgnąć. Naszym obowiązkiem jest chronić i dbać o dzieciaki i później o dorosłych obywateli, dlatego sugeruję przesłanie dezyderatu do ministra zdrowia – podsumował Józefaciuk.

Gdyby ktoś bardzo chciał sprzedawać marchewkę w opakowaniach, które przekonywałyby maluchy, że ta marchewka jest dobra, to pewnie nie mielibyśmy nic przeciwko temu – powiedziała wiceprzewodnicząca komisji Urszula Augustyn (KO). Dodała, że na następne posiedzenie zaproszą przedstawicieli ministerstwa zdrowia, oraz – jeżeli będą chętni – to przedstawicieli ministerstwa edukacji. Zaczniemy od tego, że napiszemy dezyderat do ministra zdrowia z prośbą o oszacowanie, jaka to jest skala i co na ten temat sądzą – podsumowała Augustyn.

