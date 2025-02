Świadczenia dla dzieci z niepełnosprawnością 2025 r. O jakie świadczenia mogą wystąpić rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych w 2025 r.? Ile wynoszą poszczególne świadczenia? Gdzie złożyć wniosek?

rozwiń >

Jednorazowe 4000 zł

W przypadku urodzenia dziecka, które posiada zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, tzw. zaświadczenie "za życiem", przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne. Wynosi ono 4000 zł. Przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Wniosek o wypłatę tego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu a także zaświadczenie potwierdzające u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Wniosek należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy odpowiednim dla miejsca zamieszkania, lub w ośrodku pomocy społecznej.

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje na osoby, które nie ukończyły 18 lat i posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji mogą wystąpić o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

matce albo ojcu, innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

- jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

By otrzymać świadczenie pielęgnacyjne należy złożyć wniosek. Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne można złożyć drogą elektroniczną przez ePuap lub portal Emp@tia. Wniosek można także złożyć bezpośrednio w urzędzie miasta właściwym dla miejsca zamieszkania. Za złożenie wniosku nie jest pobierana opłata.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia. W 2025 r. – zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 listopada 2024 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2025 – wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 3287 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 r.ż. pod warunkiem, że legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 r.ż., w przypadku legitymowania się przez nią orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 r.ż., a także osobom, które ukończyły 75 r.ż. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł. Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny można złożyć w urzędzie miasta lub gminy. Można przesłać go także w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Ważne Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom, które są uprawnione do emerytury lub renty, w przypadku, gdy dana osoba została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Przysługuje także wszystkim osobom, które ukończyły 75 lat. Wysokość dodatku pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2025 r. wysokość dodatku pielęgnacyjnego będzie wynosiła 348,22 zł.

Świadczenie wspierające

Jednym ze świadczeń przysługujących na pełnoletnie dzieci z niepełnosprawnością jest świadczenie wspierające. Przysługuje bez względu na dochód i jest niezależne od innych form wsparcia. Wniosek o to świadczenie mogą złożyć osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia. Świadczenie wspierające można uzyskać po otrzymaniu decyzji o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia i złożeniu wniosku do ZUS. Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną przez platformę PUE ZUS, portal Emp@tia, lub bankowość elektroniczną.

Z początkiem roku 2025 r. więcej osób może ubiegać się o świadczenie wspierające. W 2024 r. o świadczenie mogły ubiegać się osoby, które uzyskały od 87 do 100 pkt potrzeby wsparcia. W 2025 r. mogą się o nie ubiegać także osoby, których potrzeba wsparcia została ustalona na poziomie od 78 pkt do 86 pkt. W 2026 r. po raz kolejny zostanie rozszerzone grono osób, które mogą ubiegać się o to świadczenie. Będą się o nie mogły ubiegać osoby z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia na poziomie od 70 pkt. Wysokość świadczenia wspierającego wynosi od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej w zależności od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia.

Ważne Harmonogram nie dotyczy osób z niepełnosprawnością, na które ich opiekunowie 1 stycznia 2024 r. lub później pobierali z organu gminy świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Takie osoby mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia wspierającego, jeśli w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia uzyskały co najmniej 70 punktów.

Ulgi i zniżki dla dzieci z niepełnosprawnością 2025 r.

Rabat na usługi telekomunikacyjne

Rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami mogą także liczyć szereg ulg, w tym także ulgi podatkowe oraz zniżek. Wśród nich można wymienić rabat na usługi telekomunikacyjne. Jeden z operatorów w swojej ofercie oferuje zniżki w wysokości 50% opłaty aktywacyjnej oraz 50% zniżki miesięcznej opłaty abonamentowej dla osób niepełnosprawnych, a także dla ich opiekunów. Ulga aktywacyjna i abonamentowa może zostać przyznana osobie niepełnosprawnej z uszkodzeniem narządu słuchu lub mowy oraz wzroku zakwalifikowanym do I grupy inwalidzkiej (znaczny stopień niepełnosprawności).

Ulga rehabilitacyjna

Opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą także przy rozliczaniu swoich PIT-ów wystąpić o ulgę rehabilitacyjną. Można odliczyć m.in. wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z wykonywaniem czynności życiowych, poniesionych przez niepełnosprawnych podatników lub przez podatników utrzymujących osoby niepełnosprawne.

Ulgi na przejazdy

Osobom niepełnosprawnym przysługują ulgi na przejazdy środkami transportu publicznego. W niektórych miejscowościach można spotkać się z bezpłatnymi przejazdami dla osób niepełnosprawnych. Kwestię ulgowych przejazdów reguluje Ustawa z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Osoby uprawnione do ulgowych przejazdów są m.in. wymienione w art. 4 powyższej ustawy.

Karta parkingowa

Warto także pamiętać, że jednym z uprawnień osób niepełnosprawnych jest możliwość wystąpienia o kartę parkingową. Karta ta wydawana jest:

osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Karta parkingowa wydawana jest za opłatą. Wydaje ją przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, na podstawie wydanego przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Dofinansowania z PFRON

Rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami mogą także wystąpić o szereg dofinansowań z programu „Aktywny samorząd”. Nabór wniosków ruszy 1 marca 2025 r. Będzie można je składać przez internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Wśród dofinansowań, znalazły się m.in. dofinansowania do sprzętu elektronicznego, do samochodów, do zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, do zakupu skuterów inwalidzkich o napędzie elektrycznym, czy też do zakupu protez kończyn, w których zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.

Turnus rehabilitacyjny

Rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą także wystąpić do PFRON o dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Są to zorganizowane formy rehabilitacji połączone z wypoczynkiem. Mają one na celu poprawę psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników.

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego

Można wystąpić także z wnioskiem o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Renta socjalna

O rentę socjalną mogą wystąpić osoby pełnoletnie, całkowicie niezdolne do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18 r.ż., w w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia lub w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Przysługuje także kobiecie, która wyszła za mąż po ukończeniu 16 lat. Renta socjalna do końca lutego wynosi 1 780,96 zł brutto. Od 1 marca 2025 r. wynosić będzie 1 878,91 zł brutto. Renta socjalna może być przyznana na stałe, jeśli całkowita niezdolność do pracy ma charakter trwały.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Osoby, które pobierają zasiłek rodzinny i jednocześnie mają pod opieką dziecko lub dzieci z niepełnosprawnościami, mogą także wystąpić o szereg dodatków. Należy jednak pamiętać o tym, że należy spełniać kryterium dochodowe. Zasiłek rodzinny przysługuje w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku rodzinny, w której znajduje się dziecko z niepełnosprawnościami, dochód ten nie może przekraczać kwoty 764 zł. Więcej informacji dotyczących zasiłku rodzinnego można przeczytać w artykule:

Wśród dodatków do zasiłku rodzinnego, część z nich jest ukierunkowana na pomoc w wychowywaniu dzieci z niepełnosprawnościami. Można wyróżnić dodatek z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje na dziecko do ukończenia 16. roku życia, w przypadku gdy legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub w przypadku, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, do ukończenia 24 lat.

Inne świadczenia na dzieci w 2025 r.

Warto także pamiętać o świadczeniach, które przysługują na dziecko niezależnie od tego, czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, czy też nie.

Jednym ze świadczeń, na które 1 lutego 2025 r. rozpoczął się nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy, jest świadczenie wychowawcze 800 plus. Przysługuje ono na każde dziecko, niezależnie od dochodu w rodzinie. Można je pobierać na dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Co roku, rodzice dzieci uczących się, mogą także wystąpić o dodatkowe pieniądze na wyprawkę szkolną. Chodzi o program „Dobry start”. W ramach tego programu, można otrzymać co roku dodatkowe 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka. Przysługuje na dzieci do ukończenia przez nie 20 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia przez nie 24 lat. W tym roku ZUS rozpocznie zbieranie wniosków 1 lipca 2025 r. Wnioski będzie można składać do 30 listopada 2025 r.