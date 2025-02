Jedno święto wykreślone z wykazu dni ustawowo wolnych? Sejmowa komisja wystosowała dezyderat do MRPiPS. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dniami wolnymi od pracy są niedziele oraz 14 innych, wymienionych w ustawie dni.

5 lutego 2025 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji do spraw petycji. Komisja na posiedzeniu zajęła się m.in. rozpatrzeniem petycji w sprawie uchylenia art. 1 pkt 1 lit. g oraz art. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Zielone Świątki wykreślone z wykazu dni ustawowo wolnych?

Chodzi o petycję złożoną 8 listopada 2024 r. o numerze BKSP-155-X-323/24. Wniesiona petycja zakłada uchylenie w ustawie o dniach wolnych dwóch części: art. 1 pkt 1 lit. g i art. 3. W uzasadnieniu do petycji Sebastian Adamowicz wskazał, że oba przepisy są zbędne. Pierwszy z przepisów dotyczy wykreślenia z listy dni wolnych od pracy pierwszego dnia Zielonych Świątek. Adamowicz przypomniał, że dzień Zielonych Świątek zawsze wypada w niedzielę, a ta – jest dniem wolnym od pracy. „W związku z tym większość osób w ten dzień i tak nie pracuje” – dodano. Odnosząc się do art. 3 ustawy o dniach wolnych, wskazał, że zmiana ta ma charakter porządkujący, bo – jak zauważył – „od lat 60. poprzedniego wieku nie wskazuje się organu właściwego do wykonywania ustawy”. Art. 3 stanowi, że "wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom".

Sejmowa komisja wystosowała dezyderat do MRPiPS

Petycję na posiedzeniu sejmowej Komisji przedstawił poseł Marcin Józefaciuk (KO). Przekazał, że zgodnie z analizami Biura Analiz, Zielone Świątki nie są w Konkordacie i zawsze wypadają w niedzielę. Dodał, że przyjęcie żądania petycji nie skutkowałoby żadnymi skutkami natury prawnej z umowami międzynarodowymi. "Nie wymaga również uzgodnienia z Konferencją Episkopatu Polski" – powiedział Józefaciuk. Zauważył, że w przypadku, gdyby posłowie przychylili się do tej petycji, należałoby się również zastanowić nad wykreśleniem z ustawy pierwszego dnia Wielkiej Nocy, który także jest niedzielą. Zasugerował wystosowanie dezyderatu do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

Przedstawiciel resortu rodziny i pracy wskazał, że co do zasad rekompensowania pracy w niedziele i święta - jest podobnie. Odnosząc się do wykreślenia ze spisu dni ustawowo wolnych pierwszego dnia Wielkiej Nocy przypomniał, że w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni „mógłby być problem”. Wskazał na art. 7, który wymienia niedziele nieobjęte zakazem handlu. Zakaz ten nie obowiązuje w:

kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia; niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy; ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Odnosząc się do art. 3 przekazał, że przy najbliższej nowelizacji tej ustawy powinno się go uchylić. Odnosząc się do pozostawienia Zielonych Świątek jako dnia ustawowo wolnego od pracy, wskazał, że święto to ma charakter symboliczny i kulturowy. "Obecnie Ministerstwo nie planuje prac w tym zakresie" – podsumował.

Poseł Urszula Rusecka (PiS) oceniła, że powinno się zostawić ustawę w takim kształcie, w jakim jest. Po zakończonej dyskusji poseł Józefaciuk ponownie zasugerował wystosowanie dezyderatu do MRPiPS. Przewodnicząca komisji powiedziała, że jest to trafne rozwiązanie. Zaznaczyła jednak, że zgadza się z przedstawicielem resortu, że tak małe zmiany powinny być ujęte w jakimś katalogu jeżeli ministerstwo zmienia ustawę. Poinformowała, że komisja kończy ten etap procedowania nad petycją wystosowaniem dezyderatu do ministerstwa rodziny. Nikt się nie sprzeciwił.