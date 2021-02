Karta Dużej Rodziny w aplikacji

Karta Dużej Rodziny i aplikacja mObywatel

Osoby, które posiadają tradycyjną wersję Karty Dużej Rodziny i chcą mieć wersję elektroniczną składają dodatkowy wniosek i ponoszą opłatę. Po zmianach pobranie Karty Dużej Rodziny w wersji elektronicznej umożliwi aplikacja mObywatel. Potrzebny będzie PESEL oraz dowód osobisty, a w przypadku dzieci mLegitymacja. Zmiany mają dotyczyć także osób, posiadających jedynie papierową wersje karty.

Karta Dużej Rodziny - zniżki 2021

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności.





Zniżki dotyczą przykładowo opłat paszportowych, przejazdów kolejowych, zakupu odzieży, żywności czy różnorodnych usług.

Wykaz partnerów Karty Dużej Rodziny, a więc podmiotów oferujących zniżki można znaleźć pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/kdr

Karta Dużej Rodziny - wniosek

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny składamy w urzędzie gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Dodatkowo rodzic przedstawia oświadczenie, że miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. W przypadku dzieci pełnoletnich, które uczą się w szkole potrzebne jest oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.

Karta Dużej Rodziny - wniosek online

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny można złożyć również za pośrednictwem portalu Emp@tia. Potrzebny jest do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1348 ze zm.);

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.