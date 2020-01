Karta Dużej Rodziny - przewodnik krok po kroku

Chcę korzystać ze zniżek, ale jak? Karta Dużej Rodziny krok po kroku

Dzisiaj Kartę Dużej Rodziny posiada ponad 3,46 mln osób – Kart aktywnych elektronicznych jest 715 tys., a tradycyjnych 2,94 mln. Dostępna od 1 stycznia 2018 r. eKDR pozwala wyświetlać swoją Kartę, a w przypadku rodziców – także karty pozostałych członków rodziny. Możemy wyszukać najbliższe punkty, w których KDR jest honorowana, a także wyszukać partnerów programu m.in. po lokalizacji i kategorii.

Polecamy: Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

reklama reklama



W programie uczestniczy ok. 6,5 tys. partnerów, a ze zniżek można korzystać w ok. 24 tys. lokalizacji. To zarówno instytucje publiczne, jak i podmioty prywatne. Zniżki ustawowe obejmują opłaty paszportowe, transport kolejowy oraz darmowe wstępy do parków narodowych. Ale KDR to także zniżki na zakup żywności, ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa.

Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

Wniosek można złożyć przez portal Emp@tia lub drogą tradycyjną.

Jeśli składasz wniosek przez Emp@tię:

Wejdź do modułu eWnioski na Emp@tii — portalu Ministertwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zaloguj się profilem zaufanym. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego — załóż go online

Wypełnij wniosek — przejrzysty kreator wniosku ułatwia złożenie wniosku i pilnuje, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione

Czekaj na powiadomienie o gotowych do odbioru Kartach — dostaniesz je w wiadomości sms

Jeśli składasz wniosek również o Karty mobilne, członkowie rodziny na podane we wniosku adresy e-mail otrzymają:

numery Kart, które jednocześnie są loginami do aplikacji mobilnej mKDR

linki do sklepów Google Play i App Store, by pobrać aplikację

Jednorazowe hasła do aplikacji członkowie rodziny otrzymają w wiadomościach sms na podane we wniosku numery telefonów

Składasz wniosek w urzędzie?

Skontaktuj się z urzędem gminy lub miasta i zapytaj, która instytucja zajmuje się Kartami Dużej Rodziny (może to być np. ośrodek pomocy społecznej)

Wypełnij wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny i przygotuj odpowiednie dokumenty

Złóż wniosek w odpowiedniej instytucji

Odbierz Kartę Dużej Rodziny

Jeśli składasz wniosek również o Kartę mobilną, pobierz aplikację mKDR w Google Play (dla systemu Android) lub App Store (dla systemu IOS).

Polecamy serwis: Pomoc społeczna

Jakich dokumentów potrzebujesz?