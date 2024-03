2988 zł miesięcznie świadczenia pielęgnacyjnego. Komu przysługuje

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji. W 2024 roku wynosi ona 2988 zł miesięcznie. Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Wysokość świadczenia

Świadczenie pielęgnacyjne uregulowane jest w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (dalej: ustawa). Jak już zostało wspomniane podlega ona corocznej waloryzacji. Aktualnie wynosi ono 2988 zł, co oznacza że w porównaniu do 2023 r. wzrosło o 540 zł. Wypłacane jest co miesiąc. Komu przysługuje to świadczenie? Odpowiadamy!

Świadczenie pielęgnacyjne - komu przysługuje

Zgodnie z ustawą świadczenie przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2809) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,

3) opiekunowi faktycznemu dziecka,

4) rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

- jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Warto zwrócić uwagę na to, że świadczenie omawiane w niniejszym artykule dotychczas było przyznawane zarówno osobom, które opiekowały się dziećmi, jak i dorosłymi. Jest to jedna ze zmian, która obowiązywać zaczęła od 1 stycznia 2024 r. I nie jedyna. Jedną z najważniejszych wprowadzanych zmian jest możliwość łączenia aktywności zawodowej, bez żadnych ograniczeń. Przeszkody nie stanowi również posiadany przez opiekuna status rolnika, małżonka rolnika, czy domownika rolnika.