Od 1500 zł do 1900 zł dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka. Wnioski można składać od 1 października 2024 r. Kto może ubiegać się o dodatkowe świadczenie? Jak złożyć wniosek? Na czyje konto będzie wpłacane?

Świadczenie "aktywnie w żłobku" zastąpi dotychczasowe dofinansowanie do żłobka, do którego prawo powstało przed 1 października 2024 r. Przysługuje ono bez względu na dochód w rodzinie.

Od 1500 zł do 1900 zł dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka: komu przysługuje

Świadczenie "aktywnie w żłobku" przysługuje rodzicowi, opiekunowi prawnemu, bądź osobie, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem, w tym m.in. rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych. W celu uzyskania tego świadczenia, należy złożyć wniosek.

Od 1500 zł do 1900 zł dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka: na kogo

Świadczenie to przysługuje na dziecko uczęszczające do żłobka, bądź do klubu dziecięcego lub jest objęte opieką opiekuna dziennego. Placówki te muszą znajdować się analogicznie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych oraz w wykazie opiekunów dziennych. Świadczenie przysługuje do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 3 lata, a gdy objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione – do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata. Nie ma początkowego wieku dziecka, od którego przysługiwałoby świadczenie. Warunkiem jest uczęszczanie dziecka do placówki i potwierdzenie tego w rejestrze żłobków albo w wykazie dziennych opiekunów.

Wysokość świadczenia „aktywnie w żłobku”

Świadczenie "aktywnie w żłobku" przysługuje w wysokości 1500 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, a w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – w wysokości 1900 zł miesięcznie. Należy pamiętać, że przysługuje ono na dofinansowanie kosztów objęcia dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym, albo opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna. Wyżywienie nie jest wliczane do miesięcznej opłaty, do której przysługuje dofinansowanie.

Wnioski można składać od 1 października 2024 r.

Wniosek o świadczenie "aktywnie w żłobku" będzie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Wnioski można składać od 1 października 2024 r. W przypadku złożenia wniosku w formie papierowej – ZUS pozostawi taki wniosek bez rozpatrzenia. Wniosek należy złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do jednej z wyżej wymienionych placówek.

Ważne Jeśli złożysz wniosek: w ciągu 2 miesięcy, od kiedy dziecko zaczęło uczęszczać do placówki – prawo do świadczenia uzyskasz od tego dnia ,

, w ciągu 3 miesięcy od 1 października 2024 r. (czyli od dnia wejścia w życie ustawy) – prawo do świadczenia uzyskasz od 1 października, o ile są spełnione pozostałe warunki.

Wypłata świadczenia "aktywnie w żłobku"

Świadczenie "aktywnie w żłobku" wypłacane będzie na rachunek bankowy podmiotu, który prowadzi żłobek, klub dziecięcy, zatrudnia dziennego opiekuna bądź na konto bankowe dziennego opiekuna do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.