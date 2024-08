Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2024/2025. Wysokość opłat za korzystanie z publicznych przedszkoli ustala rada gminy. W związku z tym, w każdej gminie może się ona różnić. Od 1 września 2024 r. ulegną zmianie opłaty za przedszkola. Sprawdź, co się zmieni w nadchodzącym roku szkolnym 2024/2025.

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego są określone w rozdziale 5 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Należy jednak pamiętać, że zamieszczone tam kwoty ulegną zmianie od 1 września 2024 r. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Edukacji z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, kwota ta zostanie zwiększona.

Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2024/2025: co się zmieni

Wskaźnik waloryzacji wynosi 1,114, a maksymalna wysokość kwoty opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego po waloryzacji wynosić będzie od 1 września 2024 r. 1,44 zł. Maksymalna wysokość opłaty podlega waloryzacji.

Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2024/2025: ile zapłacimy

Przedszkola publiczne zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Od 1 września 2024 r. maksymalna wysokość kwoty opłaty za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie może się wiązać z dodatkową opłatą, która nie może ,być wyższa niż 1,44 zł. O wysokości stawki w przedszkolach decydują gminy. Dla przykładu, pozostawienie dziecka na ok. 9 godzin w placówce, będzie się wiązało z miesięczną dopłatą maksymalnie do 108,80 zł. Należy także wziąć pod uwagę inne koszty związane z pójściem dziecka do przedszkola. Rodzice zobowiązani są pokryć koszty wyżywienia dziecka. Miesięcznie może ono oscylować w granicy 200 – 250 zł.

Wychowanie przedszkolne

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Dzieci w wieku 6 lat mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.