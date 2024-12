Świadczenia na dziecko w 2025 roku. Kiedy składać wnioski? [TERMINY]

Oto lista najważniejszych terminów dla rodziców w 2025 roku. O jakie świadczenia można się ubiegać? Jak i gdzie składać wymagane wnioski?

Prezentujemy przydatne zestawienie według aktualnie obowiązujących przepisów. Jeśli się zmienią, będziemy informować na bieżąco.

REKLAMA

Kiedy składać wniosek o 800 plus w 2025 roku?

REKLAMA

Aktualny okres 2024/2025 dla świadczenia wychowawczego potrwa jeszcze do 31 maja 2025 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zgodnie z przepisami – powinien jednak rozpocząć przyjmowanie wniosków już w lutym. „Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 lutego danego roku” – czytamy w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa wychowywaniu dzieci.

Rodzice, którzy chcą zachować ciągłość wypłat powinni zawnioskować o tzw. 800 plus do końca kwietnia 2025 roku. Wówczas wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 30 czerwca 2025 roku.

Na dziecko nowonarodzone wniosek najlepiej złożyć w ciągu trzech miesięcy od narodzin. W takim przypadku ZUS przyzna świadczenie od miesiąca przyjścia na świat pociechy. W niektórych przypadkach rodzic złoży dwa wnioski, a zależy to od terminu narodzin.

Przykład Syn pana Krzysztofa urodził się 3 lutego 2025 r. Ojciec złoży zatem dwa wnioski: jeden na okres, który rozpoczął się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 31 maja 2025 r. Drugi wniosek będzie dotyczył okresu, który rozpocznie się 1 czerwca 2025 r.

O świadczenie ubiegamy się drogą elektroniczną. Przysługuje bez względu na dochód.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dobry start 2025. Od kiedy wniosek?

Jednorazowe świadczenie na szkolną wyprawkę wynosi 300 zł na dziecko. Przysługuje na dzieci uczące się w szkołach. Pieniędzy nie otrzymują rodzice studentów, a także dzieci w tzw. zerówce. Podobnie jak w przypadku świadczenia 800 plus, wnioski drogą elektroniczną składa się do ZUS. Nabór powinien wystartować w lipcu i potrwa co do zasady do końca listopada 2025 roku. Wniosek najlepiej złożyć w lipcu lub sierpniu, aby środki na konto wpłynęły do końca września. To świadczenie również nie zależy od dochodów rodziny.

Wniosek o zasiłek rodzinny z dodatkami w 2025 roku

Rodziny o niskich dochodach mogą ubiegać się o zasiłki rodzinne i dodatki. Kryterium dochodu wynosi 674 zł i jest nieco wyższe (764 zł), gdy członkiem rodziny jest dziecko z niepełnosprawnością. W przypadku przekroczenia kryterium stosuje się mechanizm „złotówka za złotówkę”. Prawo do zasiłku przysługuje na dany okres. Co roku gminy przyjmują wnioski w formie elektronicznej od 1 lipca, a papierowe – od 1 sierpnia. Jeśli rodzic chciałby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, to powinien złożyć wniosek do końca sierpnia 2025 r. Kwoty zasiłków rodzinnych w zależności od wieku dziecka wynoszą: 95 zł, 124 zł lub 135 zł miesięcznie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Kiedy wniosek w 2025 roku?

W takich samych terminach osoby uprawnione mogą ubiegać się też o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Tutaj również obowiązuje próg dochodu (1209 zł) i zasada „złotówka za złotówkę”. Od 1 października 2024 r. do 1000 zł (wcześniej: 500 zł) miesięcznie wzrosła maksymalna kwota przysługujących świadczeń.

Jaki termin dla wniosków o świadczenia z programu „Aktywny rodzic”?

Wniosek o świadczenie aktywni rodzice w pracy można złożyć najwcześniej w miesiącu, w którym dziecko skończy 12 miesięcy. Jeśli rodzic zrobi to w kolejnych miesiącach, to ZUS przyzna świadczenie od miesiąca złożenia wniosku.

Wniosek o świadczenie aktywnie w żłobku można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego albo trafi pod opiekę dziennego opiekuna. Warto to zrobić w ciągu dwóch miesięcy, od kiedy dziecko zaczęło uczęszczać do placówki, aby uzyskać prawo do świadczenia od tego dnia.

Przykład Pani Dorota składa wniosek o świadczenie „aktywnie w żłobku” 23 października 2025 r. na dziecko, które chodzi do placówki od 1 września 2025 r. W takiej sytuacji ZUS przyzna świadczenie od 1 września 2025 r., ponieważ mama zdążyła złożyć wniosek w odpowiednim terminie.

Wniosek o świadczenie aktywnie w domu można możesz złożyć najwcześniej w miesiącu, w którym dziecko kończy 12 miesiąc.

Aktywni rodzice w pracy (tzw. babciowe) to świadczenie dla rodziców aktywnych zawodowo w wysokości 1500 zł miesięcznie na rzecz organizacji opieki nad dzieckiem w wieku 12–35 miesięcy w domu. Dofinansowanie do żłobka (do 1500 zł) miesięcznie na dziecko to środki na pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Świadczenia są wyższe w przypadku dziecka z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Wsparcie w ramach świadczenia aktywnie w domu wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko w wieku 12–35 miesięcy dla rodziców, którzy wychowują swojego malucha w domu.

Polecamy: Umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2025 r.