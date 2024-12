Kto dostanie świadczenie alimentacyjne z wyrównaniem od 1 października 2024 r.? [PRZYKŁAD]

Od kiedy podwyżka świadczeń alimentacyjnych?

Ustawę czeka teraz publikacja w Dzienniku Ustaw. Zmiany będą miały zastosowanie do świadczeń, do których prawo jest ustalane na okresy świadczeniowe przypadające po 30 września 2024 roku, Obejmą zatem już trwający okres świadczeniowy, który rozpoczął się 1 października. Dla wielu osób zmiana przepisów oznacza podwyżkę świadczenia z wyrównaniem.

Przykład Zasądzone alimenty wynoszą 800 zł, dlatego na okres świadczeniowy 2024/2025 zostały przyznane świadczenia z FA w maksymalnej wysokości, czyli 500 zł miesięcznie. Gdy nowe przepisy wejdą w życie, będzie można podwyższyć świadczenia do wysokości 800 zł miesięcznie począwszy od 1 października 2024 r.

Ważne W praktyce podwyżka będzie dotyczyła sytuacji, gdy zasądzone alimenty wynoszą powyżej 500 zł, ale mniej niż 1000 zł. Postępowanie w sprawie zmiany decyzji w związku z podwyżką świadczenia zostanie wszczęte z urzędu.

Próg dochodu bez zmian

Warto pamiętać, iż nowelizacja nie zmienia pozostałych warunków m.in. kryterium dochodowego, które wynosi 1209 zł. Kwestia ta była komentowana również podczas sejmowej dyskusji nad nowymi przepisami „Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad rozwiązaniem, by kryteria dochodowe w pomocy społecznej były zmieniane co roku. I ja jestem przekonana, że fundusz alimentacyjny i kryteria dochodowe funduszu alimentacyjnego też powinny się tam znaleźć” - przekonywała 21 listopada w Sejmie wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska.

Komu przysługują świadczenia alimentacyjne?

Przypomnijmy, iż świadczenia przysługują osobom uprawnionym do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność prowadzonej egzekucji. Gminy wypłacają świadczenia do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, a w przypadku nauki w lub szkole wyższej - do ukończenia 25. roku życia. Na osobę niepełnosprawną wsparcie przysługuje bezterminowo.