Mam orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. Co dalej?

„Moja córka otrzymała orzeczenie o niepełnosprawności. Co powinnam teraz zrobić? O jakie świadczenia mogę się starać i gdzie?” – pyta Czytelniczka.

Jaka pomoc na dziecko z orzeczeniem?

Orzeczenie o niepełnosprawności jest niezwykle istotnym dokumentem dla uzyskania wielu świadczeń pieniężnych. Prezentujemy kilka przykładowych. Warto też pamiętać o niefinansowych formach wsparcia rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, o które warto zapytać na terenie swojej gminy.

Kiedy złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny na dziecko z niepełnosprawnością?

Jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, to w gminie można złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny. Wynosi on 215,84 zł miesięcznie i jest przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Co do zasady zasiłek przyznaje się od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności dziecka. O zasiłek warto jednak zawnioskować w krótkim czasie od uzyskania orzeczenia. Jeżeli bowiem rodzic złoży wniosek w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności, to prawo do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie ustalone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności dziecka.

Czy rodzic dostanie świadczenie pielęgnacyjne na dziecko?

Kolejnym ważnym świadczeniem dedykowanym m.in. opiekunom dzieci z niepełnosprawnościami jest świadczenie pielęgnacyjne. W tym przypadku ważne jest by orzeczenie o niepełnosprawności wydane zostało łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. W praktyce zatem w orzeczeniu o niepełnosprawności powinna znaleźć się informacja w punktach 7 i 8 o treści: „wymaga”. Przypomnijmy, iż pod koniec marca Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wydał zalecenia dla wojewódzkich oraz powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. Zalecenia te dotyczą m.in. uwzględnienia punktów 7 i 8 w przypadku określonych chorób rzadkich.

Wytyczne dostępne są na stronie https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1590,wytyczne-dla-zespolow-orzeczniczych-w-sprawie-genetycznych-chorob-rzadkich-juz-dostepne

Ważne W 2025 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 3287 zł miesięcznie.

Orzeczenie o niepełnosprawności [FAQ]

Czy dziecko może otrzymać kartę parkingową?

Kartę parkingową wydaje się m.in. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Podstawą do wydania takiego dokumentu jest orzeczenie o niepełnosprawności wraz z odpowiednim wskazaniem (punkt 9 orzeczenia).

Czy PFRON dofinansuje turnus rehabilitacyjny dziecku z orzeczeniem?

Jednym z warunków dofinansowania jest dochód. Od marca do maja 2025 r. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 4238,60 zł. W przypadku przekroczenia progu stosuje się zasadę „złotówka za złotówkę”. Jeżeli dziecko wymaga pomocy w codziennym funkcjonowaniu, może być przyznane również dofinansowanie pobytu opiekuna na turnusie. Konieczność pomocy opiekuna uzasadnia lekarz we wniosku skierowania.

Ile wynosi dodatek na rehabilitację dziecka z niepełnosprawnością?

Na dziecko do ukończenia 5. roku życia taki dodatek wynosi 90 zł miesięcznie, a na starsze dziecko – 110 zł . Pamiętajmy, iż dodatek nie funkcjonuje samodzielnie, a jedynie w połączeniu z zasiłkiem rodzinnym. Gminy wypłacają zatem takie wsparcie rodzinom o niskich dochodach.