Aktywny rodzic. Ważna zmiana weszła w życie

Świadczenia otrzymywane w ramach programu „Aktywny rodzic” nie będą miały wpływu na prawo do zasiłków i innych form pomocy społecznej. Co to oznacza w praktyce?

Aktywny rodzic a dochód w pomocy społecznej

W Dzienniku Ustaw opublikowano nową ustawę o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Wprawdzie większość przepisów ustawy zacznie obowiązywać w późniejszym czasie, jednak zmiana dotycząca programu „Aktywny rodzic” wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (czyli 13 maja 2025 r.).

Ważne Zgodnie z nowymi przepisami do dochodu w pomocy społecznej nie będą wliczane świadczenia „aktywny rodzic”. Przypomnijmy, iż z takiego wyłączenia korzysta m.in. świadczenie wychowawcze (tzw. 800 plus).

Kogo dotyczą zmiany? [PRZYKŁAD]

A zatem fakt pobierania świadczenia „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” czy „aktywnie w domu” nie będzie skutkował odmową przyznania zasiłku z MOPS bądź zmniejszeniem przyznanego świadczenia. Do najważniejszych form pomocy społecznej uzależnionych od dochodu możemy zaliczyć:

zasiłek stały,

zasiłek okresowy,

zasiłek celowy,

usługi opiekuńcze.

Co istotne, nowe przepisy będą miały zastosowanie również w sprawach już wszczętych i jeszcze niezakończonych.

Przykład Córka pani Julii ze względu na swoją niepełnosprawność korzysta w gminie z usług logopedy i fizjoterapeuty. Poziom odpłatności za takie specjalistyczne usługi zależy w głównej mierze od dochodu na osobę w rodzinie. Po zmianach otrzymywane na dziecko świadczenie z programu „Aktywny rodzic” nie zwiększy takiego dochodu, a w konsekwencji i wysokości opłaty.

Ile wynoszą świadczenia aktywny rodzic w 2025 r.?

Jakie są to kwoty? Otóż świadczenie „aktywny rodzic w pracy” to 1500 zł miesięcznie. Na dziecko z określonym orzeczeniem o niepełnosprawności (łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) kwota ta jest wyższa i wynosi 1900 zł. Dopłata do pobytu w placówce w ramach świadczenia „aktywnie w żłobku” wynosi maksymalnie 1500 (lub 1900 zł na dziecko z niepełnosprawnością). Świadczenie „aktywnie w domu” to z kolei kwota 500 zł miesięcznie.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. z 2025 r., poz. 620); Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 z późn. zm.).

