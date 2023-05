Akt urodzenia dziecka z fikcyjnymi danymi ojca. Czy będzie zmiana przepisów?

Klastry energii będą mogły być tworzone łatwiej niż obecnie. To jedno z założeń rządowego projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, który wpłynął do Sejmu. Celem nowych regulacji jest ułatwienia tworzenia klastrów energii, dostosowanie prawo do przepisów unijnych i zwiększenie wolumenu aukcyjnego dla offshore.