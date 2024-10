Dzień Nauczyciela 2024: prezent, kto ma wolne, kiedy wypada? Czy nauczyciele mogą przyjmować prezenty z okazji Dnia Nauczyciela? Komu przysługuje wolne za ten dzień? Jak w 2024 r. wypada Dzień Nauczyciela?

Dzień Nauczyciela oficjalnie nazywany Dniem Edukacji Narodowej wypada w dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Uznawany jest za święto wszystkich pracowników oświaty.

Dzień Nauczyciela 2024: kiedy wypada

Dzień Nauczyciela obchodzony jest 14 października. W tym roku wypada w poniedziałek. Art. 74 Karty Nauczyciela stanowi, że jest on wolny od zajęć lekcyjnych. Czy to oznacza, że szkoły tego dnia będą zamknięte?

Dzień Nauczyciela 2024: kto ma wolne

W odpowiedzi na interpelację posła Jana Rokity z 23 marca 2004 r. ws. Dnia Edukacji Narodowej, ówczesna minister edukacji narodowej i sportu Krystyna Łybacka odpowiedziała, że zgodnie z art. 74 Karty Nauczyciela, nauczyciel jest zwolniony wyłącznie od prowadzenia zajęć lekcyjnych. "W konsekwencji fakt, iż Dzień Edukacji Narodowej jest świętem pracowników oświaty, pozostaje bez związku z czasem pracy" - dodała w odpowiedzi. Przypomniała, że nauczyciel jest zobowiązany – oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych - również do realizacji m.in. czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły, z uwzględnieniem zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.

Warto jednak pamięta, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W szkołach podstawowych jest to 8 dodatkowych dni wolnych, a w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia, szkołach policealnych i w centrach kształcenia zawodowego jest 10 dni dodatkowo wolnych. W szkołach specjalnych przyspasabiających do pracy są cztery dni. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być ustalone np. w dni, w które odbywają się egzaminy ósmoklasisty, maturalne, czy zawodowe. Mogą być także ustalone w dni, świąt religijnych, które nie są dniami wolnymi, a także w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły, placówki lub potrzebami społeczności lokalnej. Informacja dotycząca dodatkowych dni wolnych – zgodnie z rozporządzeniem – powinna być podana do informacji uczniów, rodziców i nauczycieli do 30 września.

Dzień Nauczyciela 2024: prezent

W lutym br. zaczęły obowiązywać standardy ochrony małoletnich. Do 15 sierpnia 2024 r. wszystkie placówki działające na rzecz dzieci miały obowiązek je wdrożyć. Są one zbiorem zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci. W wytycznych do standardów odniesiono się m.in. do relacji nauczyciel-uczeń oraz tego, czy nauczyciele mogą przyjmować prezenty od dzieci i ich rodziców. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozwiała wątpliwości, które wzbudziły wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące właśnie prezentów. W swoim podręczniku uwzględnili, że nie można przyjmować pieniędzy ani prezentów od dziecka ani od jego rodziców/opiekunów, ale nie dotyczy to okazjonalnych podarków związanych ze świętami w roku szkolnym. Chodzi tu m.in. o kwiaty, prezenty składkowe czy drobne upominki.

