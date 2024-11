Edukacja zdrowotna w szkołach od 1 września 2025 r. Dla kogo? Kto może prowadzić ten przedmiot? Komisje sejmowe we wtorek rozpatrzą informacje nt. przygotowania podstawy programowej i harmonogramu prac.

We wtorek, 19 listopada 2024 r. odbędzie się wspólne posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży oraz sejmowej Komisji Edukacji i Nauki. O godz. 12:30 wyżej wymienione komisje zajmą się rozpatrzeniem informacji Ministra edukacji na temat przygotowania podstawy programowej i harmonogramu prac nad wprowadzeniem nowego przedmiotu "Edukacja Zdrowotna".

REKLAMA

Edukacja zdrowotna w szkołach od 1 września 2025 r.

31 października 2024 r. do opiniowania trafiły dwa projekty nowelizacji rozporządzeń przygotowane przez resort edukacji, m.in. ws. przedmiotu edukacja zdrowotna. Pierwszy z nich dotyczy podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Drugi zaś dotyczy podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. Głównym celem tego przedmiotu jest przygotowanie uczniów do dbałości o zdrowie własne i najbliższego otoczenia. W uzasadnieniach do projektów wskazano, że wymagania ogólne tego przedmiotu dotyczą rozumienia powiązań między różnymi aspektami zdrowia i czynnikami na nie wpływającymi, zainteresowania zdrowiem własnym i otoczenia oraz zaangażowania w zdrowy styl życia. Podstawa programowa w zakresie przedmiotu edukacja zdrowotna obejmuje dziesięć działów, które odzwierciedlają sfery funkcjonowania człowieka. Chodzi o zagadnienia dotyczące m.in. wartości i postaw, zdrowia fizycznego, aktywności fizycznej, odżywiania, zdrowie psychicznego, zdrowia społecznego, dojrzewania, zdrowia seksualnego, zdrowia środowiskowego, a także internetu i profilaktyki uzależnień. Przedmiot ten ma zastąpić wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ). Jak wynika z projektu rozporządzenia, edukacja zdrowotna ma wejść do szkół 1 września 2025 r.

Edukacja zdrowotna: Dla kogo?

Przedmiot edukacja zdrowotna ma być realizowany obowiązkowo począwszy od roku szkolnego 2025/2026 w klasach IV–VIII szkoły podstawowej oraz klasach I–III branżowej szkoły I stopnia. 7 listopada w Sejmie wiceszefowa MEN Katarzyna Lubnauer poinformowała, że przedmiot będzie realizowany w wymiarze jednej godziny od czwartej klasy szkoły podstawowej do klasy ósmej – w tym przypadku tylko w pierwszym semestrze. Przedmiot ten ma być także realizowany obowiązkowo w klasach I–III liceum ogólnokształcącego oraz klasach I–III technikum (2 godziny tygodniowo w cyklu kształcenia). W uzasadnieniu do projektu wskazano, że wprowadzenie tego przedmiotu wynika z potrzeby wyposażenia uczniów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwolą na trafne rozpoznanie potrzeb zdrowotnych oraz nakierują na podejmowanie odpowiednich działań profilaktycznych lub naprawczych.

Edukacja zdrowotna: Kto może prowadzić ten przedmiot?

Jak wynika z rozporządzenia, edukację zdrowotną będą mogli prowadzić nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotów:

wychowanie do życia w rodzinie,

biologia,

przyroda,

wychowanie fizyczne.

W ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu wskazano, że nauczyciele będą mieć możliwość uczestniczenia w szkoleniach doskonalących, które będą organizowane przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli. Dodano także, że nauczyciele będą mogli również uczestniczyć w kwalifikacyjnych studiach podyplomowych przygotowujących do nauczania przedmiotu edukacja zdrowotna, finansowanych ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo