Obowiązek szkolny. Do kiedy? Jakie kary? Ile dni nieusprawiedliwionych? Resort edukacji szykuje zmiany. Kto podlega obowiązkowi szkolnemu? Do kiedy trwa obowiązek szkolny? Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad projektem.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Obowiązek ten trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez ucznia 18 roku życia. Rodzice dziecka, które podlega obowiązkowi szkolnemu mają określone obowiązki z tym związane. Chodzi m.in. o dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, czy zapewniania dziecku odpowiednich warunków do przygotowywania się do zajęć.

Jak już wyżej zostało wspomniane, nauka jest obowiązkowa do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. A sam obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Należy także pamiętać, że na wniosek rodziców, naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Dziecko przyjęte wcześniej do szkoły podstawowej jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki podlega kontroli. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Za niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki – zgodnie z ustawą – rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 proc. dni zajęć w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce.

Resort edukacji szykuje zmiany

W poniedziałek, 18 listopada 2024 r. ministra edukacji Barbara Nowacka w radiu TOK FM potwierdziła, że toczą się prace dotyczące frekwencji w szkole oraz podwyższenia progu obecności ucznia na lekcjach. Nie mam gotowego rozporządzenia, które by pokazywało jak duża ta zmiana ma być – powiedziała. Zwróciła uwagę, że jesteśmy chyba jedynym takim krajem, w którym 50 proc. nieusprawiedliwionych nieobecności z danego przedmiotu nie dopuszcza do zdania. Podkreśliła, że chodzi o nieusprawiedliwione nieobecności, o tzw. wagary. Jej zdaniem 50 proc. opuszczonych lekcji to bardzo dużo. W jej ocenie taka ilość nieusprawiedliwionych nieobecności zaburza proces uczenia. To jedna z rzeczy, na którą najbardziej żalą się nauczyciele, że nie są w stanie dobrze prowadzić lekcji, jeżeli mają tak masowe nieobecności – dodała Nowacka. Zaprzeczyła doniesieniom medialnym dotyczącym podniesienia progu do 70 proc. Nie wiem skąd się wzięło 70 proc. w obiegu medialnym – powiedziała. Dodała, że nie toczą się prace nad podniesieniem progu do 70 proc. Potwierdziła jednak, że toczą się prace nad podwyższeniem progu 50 proc. Toczą się prace nad podwyższeniem tego progu 50 proc. Jest to jeden z postulatów nauczycieli – zaznaczyła. Dodała, że pomysł musi najpierw zostać skonsultowany ze związkami zawodowymi.