[Ferie zimowe w roku szkolnym 2024/2025]: Ostatnie takie ferie – dlaczego? Czy można się starać o 900 zł dofinansowania? Sprawdź, jak będą przebiegały ferie w roku szkolnym 2024/2025 oraz jak to będzie wyglądało w roku szkolnym 2025/2026.

Poniżej znajdują się informacje dotyczące planowanych terminów ferii zimowych w roku szkolnym 2024/2025 oraz w roku szkolnym 2025/2026. Dodatkowo uwzględniona została informacja o możliwym dofinansowaniu do wyjazdów dzieci i młodzieży.

Ferie zimowe w roku szkolnym 2024/2025

Ferie zimowe w roku szkolnym 2024/2025 odbywać się będą w czterech terminach. W pierwszym terminie – od 20 stycznia do 2 lutego 2025 r. – będą miały ferie zimowe województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie. W drugim terminie – od 27 stycznia do 9 lutego 2025 r. – będą miały ferie zimowe województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie. W trzecim terminie – od 3 lutego do 16 lutego 2025 r. – będą miały ferie zimowe województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie. W czwartym terminie – od 17 lutego do 2 marca 2025 r. – będą miały ferie zimowe województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

Ostatnie takie ferie – dlaczego?

Ministerstwo Edukacji opublikowało także terminy ferii zimowych obowiązujących w roku szkolnym 2025/2026. Mają one odbywać się tylko w trzech terminach. W pierwszym terminie – od 19 stycznia do 1 lutego 2026 r. – będą miały ferie województwa: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. W drugim terminie – od 2 lutego do 15 lutego 2026 r. – będą miały ferie województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie. W trzecim terminie – od 16 lutego do 1 marca 2026 r. – będą miały ferie województwa: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Czy można się starać o 900 zł dofinansowania?

W zeszłym roku można było starać się o dofinansowanie dla dzieci i młodzieży na wypoczynek zimowy. Dofinansowanie do wypoczynku zimowego było finansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W tamtym roku wysokość dofinansowania wynosiła 900,00 zł dla każdego uczestnika. Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników w zeszłym roku przeznaczył na ten cel 8 mln zł. Turnus zimowy obejmował 7 dni (6 noclegów). W listopadzie 2023 r. Fundacja "Szansa dla Gmin" ogłosiła rekrutację dla dzieci i młodzieży na wypoczynek zimowy 2024 r. w formie turnusów wyjazdowych z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Program ten był przeznaczony dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzonych od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2019 roku. Dofinansowanie wynosiło 900 zł. Warunkiem zapisania dziecka na kolonie była zapłata zaliczki w wysokości 200 zł. Rodzice musieli dopłacić do wypoczynku dzieci 750 zł w przypadku dzieci z dofinansowaniem FS lub 1650 zł dla dzieci spoza dofinansowania FS. Obecnie, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników nie ogłosił jeszcze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży – Organizacja wypoczynku zimowego w formie turnusów wyjazdowych dla dzieci w 2025. roku. Fundacja "Szansa dla Gmin" zapewniła redakcję Infor.pl, że w tym roku także wezmą udział w konkursie.