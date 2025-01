Projekt nowelizacji rozporządzenia ws. egzaminu maturalnego trafił do konsultacji. Zakłada m.in. skrócenie egzaminu maturalnego w części pisemnej z biznesu i zarządzania. Jakie jeszcze zmiany zakłada projekt rozporządzenia ministra edukacji?

Do konsultacji i opiniowania trafił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego. Projektowane rozporządzenie zakłada m.in. skrócenie czasu trwania egzaminu maturalnego w części pisemnej z biznesu i zarządzania.

Pojawił się projekt nowelizacji rozporządzenia ws. egzaminu maturalnego

Jedną ze zmian zaproponowanych w nowelizacji rozporządzenia, jest dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmian w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wynikających ze zmian przewidzianych w ustawie z dnia 21 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, która 6 grudnia 2024 r. została przekazana prezydentowi do podpisu. Zgodnie z wprowadzonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2024 r. rozwiązaniami egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny i egzaminy eksternistyczne z zakresu kształcenia ogólnego będą przeprowadzane z wykorzystaniem Systemu Informatycznego Obsługującego Egzaminy Ogólnokształcące. W rozporządzeniu uwzględniono m.ni. regulacje dotyczące możliwości złożenia przez zdającego dokumentów z wykorzystaniem SIOEO (m.in. dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia średniego czy średniego branżowego, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego stanowiącego podstawę dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego, zaświadczenia o stanie zdrowia czy wniosków o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w miejscu innym niż szkoła).

CKE ma czas do 31 stycznia 2025 r.

W rozporządzeniu nałożono także na Centralną Komisję Edukacyjną obowiązek ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, do dnia 31 stycznia 2025 r., komunikatu w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, obowiązujących w roku szkolnym 2024/2025, w których zostaną uwzględnione zmiany wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 2024 r., jak i zmiany zawarte w nowelizowanym rozporządzeniu.

Skrócenie czasu trwania egzaminu maturalnego w części pisemnej z biznesu i zarządzania

Projekt zakłada także skrócenie czasu trwania egzaminu maturalnego w części pisemnej z biznesu i zarządzania jako przedmiotu dodatkowego do 180 minut. Obecnie, część pisemna z biznesu i zarządzania trwa 210 minut. § 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Egzamin maturalny w części pisemnej z biologii, biznesu i zarządzania, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, historii tańca, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz wiedzy o społeczeństwie trwa 180 minut." Egzamin z tego przedmiotu zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w 2027 r. W uzasadnieniu wskazano, że w toku prac nad przygotowaniem koncepcji arkusza egzaminacyjnego z tego przedmiotu ustalono, że adekwatnym do tej koncepcji czasem trwania tego egzaminu będzie 180 minut.

Skrócenie okresu przechowywania protokołów zbiorczych

Ponadto, w projekcie uwzględniono także skrócenie okresu przechowywania protokołów zbiorczych przebiegu części ustnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Obecnie są to dwa lata, a nowela zakłada skrócenie tego czasu do 6 miesięcy. Jako uzasadnienie do tej zmiany wskazano konieczność ujednolicenia okresu dokumentacji egzaminacyjnej. Rozporządzenie zakłada wejście w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

