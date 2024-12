Od 185 złotych do 330 złotych na ucznia każdej z klas szkoły podstawowej. Jest projekt rozporządzenia na rok szkolny 2025/2026

Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły. Na realizację tego zadania otrzymują one dotację. Wiemy już jakie kwoty są planowane na rok szkolny 2025/2026.

Od 185 złotych do 330 złotych dotacji celowej na ucznia

Znamy już wysokość planowanych kwot dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały szkoleniowe w 2025 roku. Jak wynika z projektu opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji, będzie to:

185 złotych na ucznia w przypadku klasy IV;

238 złotych na ucznia w przypadku klasy V i VI;

330 złotych na ucznia w przypadku klasy VII i VIII.

W przypadku materiałów ćwiczeniowych planowane są kwoty:

55 złotych na ucznia – w przypadku klas I–III;

do 27,50 złotych na ucznia – w przypadku klas IV–VIII.

Przypomnijmy, że uczniowie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. Publiczna szkoła podstawowa i szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej nieodpłatnie:

wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

Warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor placówki realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.

Jest projekt rozporządzenia na rok szkolny 2025/2026

Wyposażenie placówek, o których mowa w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły. Na realizację tego zadania jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację. W przypadku publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, zapewnienie sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego będące dla tych szkół organem rejestrującym.

W projekcie rozporządzenia przewidziano trzy terminy udzielania dotacji celowej przez wojewodę:

3 czerwca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 6 maja;

8 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 7 maja do dnia 10 lipca;

14 października – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 11 lipca do dnia 15 września.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 kwietnia 2025 r., co ma umożliwić dyrektorom szkół przekazanie informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji celowej oraz złożenie wniosku o dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2025/2026.



Podstawa prawna

art. 53 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 754)