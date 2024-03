1000 zł dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Rząd przyjął projekt ustawy

Rząd dofinansuje zadania samorządu związane ze wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej. Dofinansowanie będzie przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń osób, które pełnią funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzą rodzinne domy dziecka.

Dofinansowanie samorządów na wspieranie rodziny

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rząd zamierza dofinansować zadania samorządu związane ze wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zawarte w przyjętym projekcie rozwiązania zakładają, że w 2024 r. środki Funduszu Pracy zostaną zwiększone z 40 mln zł do 62,5 mln zł. Dofinansowanie będzie przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń osób, które pełnią funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzą rodzinne domy dziecka. Szczegółowe zasady dofinasowania zostaną określone w programie rządowym.

1000 zł dodatku od 1 lipca 2024 r.

- Osoby sprawujące profesjonalnie rodzinną pieczę zastępczą w formach zawodowej rodziny zastępczej oraz rodzinnego domu dziecka zapewniają ochronę dzieciom pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom, które dla własnego bezpieczeństwa muszą być odebrane z rodzin biologicznych. Wspierając je, pomagamy stworzyć dzieciom warunki opieki i wychowania najbardziej zbliżone do domu rodzinnego. – podkreśla Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Rząd planuje, że dodatki przewidziane w programie będą wynosić 1000 zł brutto i mają być wypłacane od 1 lipca 2024 r.

Rozwiązanie zawarte w przyjętym przez rząd projekcie obejmie niemal 3 tys. osób: ok. 2,1 tys. osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych, w tym ok. 360 rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i ok. 250 specjalistycznych rodzin zastępczych zawodowych, a także ok. 800 osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

Okrągły stół w sprawie pieczy zastępczej

29 lutego 2024 r. z inicjatywy minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk odbył się okrągły stół w sprawie pieczy zastępczej. Powołano wówczas pięć zespołów roboczych, które wypracowują rekomendacje rozwiązań systemowych, które służyć będą jak najlepszej opiece nad dziećmi: